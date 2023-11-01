Учительница из Минска: В школах запретили два слова 1.11.2023, 16:32

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На этот раз новый запрет коснулся не детей, а учителей.

В редакцию сайта Charter97.org написала читательница Елена, которая работает в одной из минских школ:

- В школе все больше табу. Если начать перечень всех запретов - от одежды, книжек, игр, интернет-ресурсов - до смартфонов, то этот список будет слишком длинным, чтобы его знать наизусть. Ругань в школе тоже не приветствуется, хотя если выйти на перемене на коридор, то можно подумать, что находишься в цеху тракторного завода. Но это же «русский мир», который нам всячески сегодня хвалят, навязывают и пропагандируют.

На этот раз новый запрет коснулся не детей, а учителей. Всех пристально собрали на небольшое педагогическое совещание. Поводом для собрания стал новый запрет. Два слова встревожили ум руководства. Первое, что подумалось: неужели снова будут развивать тему о брани: и напомнят, что х.., б... не должны звучать на коридорах. Нет, разговор идет в другую сторону. Мои мысли мчат на опережение: неужели где-то в школе прозвучала «экстремистская» фраза «Жыве Беларусь!», и это стало поводом для экстренного сбора учительского коллектива?

Нет, нет и нет. Все мои предположения были ошибочными, эти два «категорически запрещены слова»: «Halloween»и «Valentine's Day». В адрес учителей со стороны администрации начали звучать угрозы, что если эти экстремистские слова будут услышаны из уст учителей, то сразу нужно нести заявление на увольнение.

Почему же так боятся подпорки власти этого веселого праздника? Мне кажется, страх их обуревает, а вдруг кто придет в образе с усами и зачесом, или вдруг, кто-то, спрятавшись под маской, совершит злостное хулиганство и крикнет: «Свободу политзаключенным!» или «Долой Луку!» Ведь маски, костюмы, смех и шутки уничтожают страх.

Ведь смех - это величайшее оружие человечества. Смеясь, делаются самые героические поступки, с улыбкой на лице – мы видим политзаключенных в клетках, и воинов полка Кастуся Калиновского, когда они поставляют свою грудь, чтобы защитить друга. Улыбка друга дает нам надежду, что нас много.

В праздник прошу всех своих озорников отметить дома! И тыкву вырезать и поставить на подоконник, и пройтись в нарядах, только после школы. Ну и конечно же навестить знакомых и сказать всем на сегодня известную фразу: trick or treat. Посмеяться от души! Должно же быть и у детей радость перед холодной зимой.

Сегодня школа все больше становится похожа на мавзолей с привидениями прошлого. Но, слава Богу, сегодня каждый из нас имеет интернет, и скрыть правду о праздниках, традициях и оживить усопшего уже не удастся.

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