Путина ударили из «азиатского подбрюшья» Telegram-канал «СерпомПо»

1.11.2023, 16:41

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Фото: Getty Images

Россия ослабла.

Из «азиатского подбрюшья», как некогда позорно, неуважительно именовал Центральную Азию почитатель Путина Солженицын, прилетел «удар по корпусу» великой геополитики, терпящей поражение за поражением по всему периметру своих границ.

Президент Франции Макрон совершил визит в Казахстан, провел успешные переговоры по экономическому сотрудничеству с президентом Токаевым.

Если сказать кратко о сути происходящего, Казахстан продолжает поиск «точек опоры» в развитом мире, чтобы как можно меньше зависеть от непредсказуемой и реакционной кремлевской верхушки, опустившейся до применения вооруженной силы в отношениях между странами. То есть, «отплытие» Казахстана продолжается.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отлично высказался о происходящем, показав, что российские руководители ничего не могут с этим поделать. Остается лишь с кислой миной комментировать: «Казахстан - это суверенное государство, которое, конечно, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению».

Только ведь Франция – страна блока НАТО, с которым, согласно пропагандистам, российское руководство воюет в Украине. И именно со страной НАТО Казахстан «развивает отношения». Естественно, «по своему усмотрению», т.е. не считаясь ни с санкциями Европы против России, ни с поставками Францией вооружений Украине. Сам по себе этот факт – свидетельство ослабления России, потери влияния, уменьшения возможностей.

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