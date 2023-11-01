СМИ: Буданов попал под российский артобстрел на «нуле» 1.11.2023, 17:06

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В прошлом году глава украинской разведки побывал на фронте.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о том, как во время прошлогодних боев за Северодонецк начальник разведки Кирилл Буданов лично побывал «на нуле».

Командир штурмовой группы спецподразделения ГУР «Шаманбат» с позывным Саид рассказал подробности того, как штурмовики военной разведки весной 2022 года участвовали в обороне Северодонецка.

Его рассказ New Voice приводит в статье «Тайные силы Буданова: Шаманбат».

«Наша задача была контратака и мы забрали один из больших кварталов. Дальше это можно было развивать, расширяться, но, к сожалению, по другому флангу противник продавил где-то на два квартала. У нас упал фланг полностью. Но все равно стояли. Пока [россияне] мосты [через Северский Донец, которые связывали город с „большой землей“] не подбили. Потом был уже приказ на отход. До последнего мы обороняли Северодонецк», — пояснил офицер-гуровец на условиях анонимности.

Тогда же к своим бойцам на передовую прибыл Кирилл Буданов.

Сам главный военный разведчик рассказал NV, что по приезду попал под артиллерийский обстрел. Его спасла стоявшая рядом бронемашина, — она укрыла от осколков разорвавшегося неподалеку снаряда.

В статье так же речь идет о том, что «Шаманбат» часто направляют на горячие участки фронта, — экстренно укрепить оборону. «Мы выполняли функцию как военной разведки, так и просто боевого подразделения, такого себе стабилизирующего момента», — пояснил офицер с позывным Саид.

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