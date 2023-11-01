«На врача будут посылать учиться двоечников и троечников» 8 1.11.2023, 17:06

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Белорусов возмутило увеличение срока отработки для врачей.

В Беларуси врачам, поступающим в ординатуру, придется отрабатывать после обучения не менее пяти лет, а в случае отказа — возместить стоимость учебы в кратном размере. Такие поправки в закон сегодня подписал Лукашенко.

Читатели сайта Charter97.org эмоционально отреагировали на изменения для врачей:

«Гудбай, медицина в Беларуси».

«Чего мелочиться? Сразу до пенсии. Вообще, это называется рабство».

«Хорошо, согласен оплатить стоимость обучения. Тогда счет, пожалуйста, и подробную смету расходов на обучение лично меня».

«Никто не пойдёт добровольно в ординатуру на таких условиях. Они говорят, что она будет обязательной для тех, кто хочет стать узким специалистом. В таком случае никто узким не будет, или их будет ну очень мало».

«Диктатура неспособна сделать нормальные условия ни врачам, ни учителям, никому. И это закон».

«Скоро в Беларуси на врача будут посылать учиться всех двоечников и троечников, как при «совке». Тогда после 8-го класса выпроваживали плохих учеников и всех хулиганистых в ПТУ. Ведь желающих стать врачом не будет».

«Вот пусть лукашисты обоснуют каждый рубль, вложенный на обучение платников, а также бюджетников».

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