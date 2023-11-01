закрыть
1 ноября 2023, среда, 18:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политолог: Лукашенко могут задушить

7
  • 1.11.2023, 17:37
  • 7,914
Политолог: Лукашенко могут задушить

В прямом смысле этого слова.

Лукашенко впервые за три года устроил публичный скандал против Кремля, пишет белорусский политолог Дмитрий Болкунец в Telegram. Претензии в адрес России заключаются в компенсации за срыв сроков ввода АЭС. Данный вопрос уже урегулирован и Лукашенко сознательно спровоцировал конфликт.

В сентябре со стороны России был подписал закон, которым ратифицирован протокол, переносящий на год начало погашения основного долга Беларуси по кредиту РФ на возведение Белорусской АЭС.

Протокол вносит изменения в российско-белорусское межправительственное соглашение о выделении республике кредита.

Общий объем использования кредита составит около $5,36 млрд. «Смешанная» процентная ставка по кредиту была заменена на фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых.

Срок погашения кредита до 2038 года. Общая сумма $6 654,7 млн.

Дата погашения перенесена с 1 апреля 2023 на 1 апреля 2024 года. Проблема в том, что у Беларуси нет средств для погашения кредита и необходимо занимать у России новый кредит. В этом и кроется вся суть очередной истерики.

Но это хорошо. Поводок короткий. Могут и задушить. В прямом смысле. Сейчас такое время. Правила не работают, ограничений нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип