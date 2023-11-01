Политолог: Лукашенко могут задушить 7 1.11.2023, 17:37

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В прямом смысле этого слова.

Лукашенко впервые за три года устроил публичный скандал против Кремля, пишет белорусский политолог Дмитрий Болкунец в Telegram. Претензии в адрес России заключаются в компенсации за срыв сроков ввода АЭС. Данный вопрос уже урегулирован и Лукашенко сознательно спровоцировал конфликт.

В сентябре со стороны России был подписал закон, которым ратифицирован протокол, переносящий на год начало погашения основного долга Беларуси по кредиту РФ на возведение Белорусской АЭС.

Протокол вносит изменения в российско-белорусское межправительственное соглашение о выделении республике кредита.

Общий объем использования кредита составит около $5,36 млрд. «Смешанная» процентная ставка по кредиту была заменена на фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых.

Срок погашения кредита до 2038 года. Общая сумма $6 654,7 млн.

Дата погашения перенесена с 1 апреля 2023 на 1 апреля 2024 года. Проблема в том, что у Беларуси нет средств для погашения кредита и необходимо занимать у России новый кредит. В этом и кроется вся суть очередной истерики.

Но это хорошо. Поводок короткий. Могут и задушить. В прямом смысле. Сейчас такое время. Правила не работают, ограничений нет.

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