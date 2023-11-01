В России признали бегство ученых из страны 5 1.11.2023, 17:37

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Число научных работников упало до исторического минимума.

Кадровая база российской науки продолжает деградировать на фоне массовой эмиграции ученых, темпы которой усилились после начала войны с Украиной.

За последние два десятилетия число ученых и исследователей в России сократилось на 25%, сообщил на совещании в Томске во вторник секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

В результате возник дефицит квалифицированных научных и инженерных кадров, который, в свою очередь, является «серьезным препятствием к достижению технологической независимости» страны, подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Особенно остро эта проблема стоит в Сибири, где в ближайшие 5—10 лет дефицит кадров в институтах РАН «существенно увеличится за счет выхода на пенсию работников старшего поколения», сообщил на совещании с Патрушевым полпред президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев.

По мнению Патрушева, для решения проблемы нужно поднимать зарплаты ученых, а также ограничить контакты научных организаций с зарубежными партнерами. «Российские научные организации вынуждены продолжать обращаться к иностранным контрагентам, что формирует риски утечки коммерчески привлекательной научно-технической информации за рубеж», — предупредил он.

На начало 2022 года число ученых в России опустилось до исторического минимума за всю современную историю страны — 340,1 тысячи человек против 992 тысяч в последние годы Советского Союза. Количество научных работников устойчиво сокращается с 2014 года, и за это время их стало меньше на 10,5%, или 76 тысяч специалистов, подсчитали на основе данных Росстата эксперты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

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