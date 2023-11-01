закрыть
1 ноября 2023, среда, 18:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России признали бегство ученых из страны

5
  • 1.11.2023, 17:37
  • 3,582
В России признали бегство ученых из страны

Число научных работников упало до исторического минимума.

Кадровая база российской науки продолжает деградировать на фоне массовой эмиграции ученых, темпы которой усилились после начала войны с Украиной.

За последние два десятилетия число ученых и исследователей в России сократилось на 25%, сообщил на совещании в Томске во вторник секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

В результате возник дефицит квалифицированных научных и инженерных кадров, который, в свою очередь, является «серьезным препятствием к достижению технологической независимости» страны, подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Особенно остро эта проблема стоит в Сибири, где в ближайшие 5—10 лет дефицит кадров в институтах РАН «существенно увеличится за счет выхода на пенсию работников старшего поколения», сообщил на совещании с Патрушевым полпред президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев.

По мнению Патрушева, для решения проблемы нужно поднимать зарплаты ученых, а также ограничить контакты научных организаций с зарубежными партнерами. «Российские научные организации вынуждены продолжать обращаться к иностранным контрагентам, что формирует риски утечки коммерчески привлекательной научно-технической информации за рубеж», — предупредил он.

На начало 2022 года число ученых в России опустилось до исторического минимума за всю современную историю страны — 340,1 тысячи человек против 992 тысяч в последние годы Советского Союза. Количество научных работников устойчиво сокращается с 2014 года, и за это время их стало меньше на 10,5%, или 76 тысяч специалистов, подсчитали на основе данных Росстата эксперты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип