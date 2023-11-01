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В Беларуси запретили детскую одежду популярного бренда

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  • 1.11.2023, 17:45
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В Беларуси запретили детскую одежду популярного бренда

Всего 40 моделей.

В Беларуси запретили продавать более 40 видов детской одежды и обуви популярного бренда Kari. Подробности рассказали в пресс-службе Госстандарта.

Под запретом оказались одежда для новорожденных, детские брюки, куртки, свитера, платья, а также обувь. К примеру, под запрет попали туфли-балетки бренда T.TACCARDI модель ZS22А-60А. В результате проведенных исследований, установлено, показатель прочность крепления подошвы составил 44,2 Н/см для левой и 45,5 Н/см для правой при норме 53 Н/см.

Кроме того, под запрет попал свитер для мальчика бренда Daniele Patrici. Речь идет про модель 776r1 артикул 24101000. В ведомстве отметили, что показатель гигроскопичность при норме для школьных изделий не менее 4%, составит 1,8%. Также запрещено продавать боди для девочек до одного года с длинным рукавом бренда «Kari baby». Речь идет про модель AW21В11204005 артикул 56701070. Сказано, что бельевые изделия для детей до 1 года должны быть выполнены из натуральных материалов. В том случае, если материалы синтетические, то они не должны соприкасаться с кожей ребенка. В данном боди синтетическая клеевая прокладка и она контактирует с кожей. С более подробной информацией можно ознакомиться в телеграм-канале Госстандрта Беларуси.

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