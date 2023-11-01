закрыть
1 ноября 2023, среда, 18:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Defense Express: Россияне прячут вертолеты после ударов ATACMS

  • 1.11.2023, 17:54
  • 2,092
Defense Express: Россияне прячут вертолеты после ударов ATACMS

Из Бердянска их перебросили в Таганрог.

Страна-агрессор Россия перебросила ударные вертолеты Ка-52 и Ми-8 в Таганрог после атаки ракетами ATACMS на аэродром оккупантов во временно захваченном Бердянске. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовал военный аналитик Брейди Африк в Х, пишет в среду, 1 ноября, Defense Express.

Согласно опубликованным данным, оккупанты по состоянию на 30 октября сосредоточили на авиабазе в Таганроге 21 вертолет.

Это могли быть именно те вертолеты, которые ранее базировались в Бердянске. Их могли вывести оттуда примерно через две недели после атаки ракетами ATACMS — до 29 октября.

Пока неизвестно, как россияне доставили туда вертолеты — наземным транспортом или они перелетели туда самостоятельно.

Аналитики отмечают, что оккупанты могли перевезти вертолеты по двум причинам. Первое — это ремонт после повреждений, полученных в результате обстрела аэродрома Бердянска 17 октября. Страна-агрессор может использовать авиабазу Таганрога как своеобразный «перевалочный пункт» для бортов, чтобы также спрятать их от дальнобойных ATACMS.

Вторая причина — это использование ударных вертолетов для возможной поддержки войск на других направлениях, поскольку расстояние от Таганрога до Волновахи составляет до 130 км. Тогда как от Бердянска до линии фронта в Запорожской области — примерно 120 км.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип