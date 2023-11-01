Defense Express: Россияне прячут вертолеты после ударов ATACMS
- 1.11.2023, 17:54
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Из Бердянска их перебросили в Таганрог.
Страна-агрессор Россия перебросила ударные вертолеты Ка-52 и Ми-8 в Таганрог после атаки ракетами ATACMS на аэродром оккупантов во временно захваченном Бердянске. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовал военный аналитик Брейди Африк в Х, пишет в среду, 1 ноября, Defense Express.
Согласно опубликованным данным, оккупанты по состоянию на 30 октября сосредоточили на авиабазе в Таганроге 21 вертолет.
Это могли быть именно те вертолеты, которые ранее базировались в Бердянске. Их могли вывести оттуда примерно через две недели после атаки ракетами ATACMS — до 29 октября.
Пока неизвестно, как россияне доставили туда вертолеты — наземным транспортом или они перелетели туда самостоятельно.
Recent imagery of Russia's Taganrog air base shows several helicopters and large aircraft alongside vehicles and equipment.— Brady Africk (@bradyafr) October 31, 2023
This base is one of several used by Russian aircraft operating over Ukraine. pic.twitter.com/rWPkStI7xZ
Аналитики отмечают, что оккупанты могли перевезти вертолеты по двум причинам. Первое — это ремонт после повреждений, полученных в результате обстрела аэродрома Бердянска 17 октября. Страна-агрессор может использовать авиабазу Таганрога как своеобразный «перевалочный пункт» для бортов, чтобы также спрятать их от дальнобойных ATACMS.
Вторая причина — это использование ударных вертолетов для возможной поддержки войск на других направлениях, поскольку расстояние от Таганрога до Волновахи составляет до 130 км. Тогда как от Бердянска до линии фронта в Запорожской области — примерно 120 км.