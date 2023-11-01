Defense Express: Россияне прячут вертолеты после ударов ATACMS 1.11.2023, 17:54

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Из Бердянска их перебросили в Таганрог.

Страна-агрессор Россия перебросила ударные вертолеты Ка-52 и Ми-8 в Таганрог после атаки ракетами ATACMS на аэродром оккупантов во временно захваченном Бердянске. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовал военный аналитик Брейди Африк в Х, пишет в среду, 1 ноября, Defense Express.

Согласно опубликованным данным, оккупанты по состоянию на 30 октября сосредоточили на авиабазе в Таганроге 21 вертолет.

Это могли быть именно те вертолеты, которые ранее базировались в Бердянске. Их могли вывести оттуда примерно через две недели после атаки ракетами ATACMS — до 29 октября.

Пока неизвестно, как россияне доставили туда вертолеты — наземным транспортом или они перелетели туда самостоятельно.

Recent imagery of Russia's Taganrog air base shows several helicopters and large aircraft alongside vehicles and equipment.



This base is one of several used by Russian aircraft operating over Ukraine. pic.twitter.com/rWPkStI7xZ — Brady Africk (@bradyafr) October 31, 2023

Аналитики отмечают, что оккупанты могли перевезти вертолеты по двум причинам. Первое — это ремонт после повреждений, полученных в результате обстрела аэродрома Бердянска 17 октября. Страна-агрессор может использовать авиабазу Таганрога как своеобразный «перевалочный пункт» для бортов, чтобы также спрятать их от дальнобойных ATACMS.

Вторая причина — это использование ударных вертолетов для возможной поддержки войск на других направлениях, поскольку расстояние от Таганрога до Волновахи составляет до 130 км. Тогда как от Бердянска до линии фронта в Запорожской области — примерно 120 км.

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