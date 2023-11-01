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В Щучине два дня задерживали работников автопарка

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  • 1.11.2023, 18:02
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В Щучине два дня задерживали работников автопарка

Количество задержанных пока неизвестно.

В Щучине силовики провели задержания в филиале «Гроднооблавтотранса» автопарка № 12. Количество задержанных пока неизвестно. Задержания продолжались два дня, пишет hrodna.life.

Причиной «зачистки» на государственном предприятии стало «распространение экстремистских материалов» в интернете.

На прошлой неделе силовики наведались в Щучине в Гродненский зональный институт растениеводства Национальной академии наук Беларуси. Некоторых сотрудников учреждения привлекли к ответственности за то же "распространение экстремистских материалов".

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