В Щучине два дня задерживали работников автопарка

В Щучине два дня задерживали работников автопарка2
- 1.11.2023, 18:02
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Количество задержанных пока неизвестно.
В Щучине силовики провели задержания в филиале «Гроднооблавтотранса» автопарка № 12. Количество задержанных пока неизвестно. Задержания продолжались два дня, пишет hrodna.life.
Причиной «зачистки» на государственном предприятии стало «распространение экстремистских материалов» в интернете.
На прошлой неделе силовики наведались в Щучине в Гродненский зональный институт растениеводства Национальной академии наук Беларуси. Некоторых сотрудников учреждения привлекли к ответственности за то же "распространение экстремистских материалов".