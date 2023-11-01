Мертвый Путин среди живых и мертвых Игорь Яковенко

1.11.2023, 18:14

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Игорь Яковенко

По следам Совбеза РФ.

На следующий день после большого еврейского погрома, организованного ФСБ через подконтрольных мулл, Путин (это тот, которого профессор Соловей объявил мертвецом и отправил в холодильник на Валдае), решил по такому случаю вылезти из холодильника и проявить обеспокоенность. С этой целью он собрал Совет безопасности РФ и поделился с его членами своими соображениями по текущему вопросу. А я решил поделиться с вами своими соображениями о том, как смерть изменила этого упыря. Вот некоторые фрагменты его выступления:

«Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности. Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя. Когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, – конечно, и кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются на глазах».

Внимание! По данным медицинских служб сектора Газа (структура, на 100% подконтрольная ХАМАС) в ходе израильской кампании по уничтожению боевиков ХАМАС погибли 8005 палестинцев. Не сотни тысяч, как утверждает Путин, а на два порядка меньше. Делюсь первым выводом: Путин после смерти врет точно так же как и при жизни, а именно как сивый мерин.

Соврамши по обыкновению, дохлый упырь продолжил:

«Сегодня Россия не просто активно участвует в формировании нового, более справедливого, многополярного мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций. Мы не только являемся одним из лидеров этого объективного исторического процесса, но скажу больше, и это всем известно: за наше будущее, за принципы справедливого мироустройства, за свободу стран и народов Россия сражается на поле боя».

Небольшой комментарий. Оказывается, около трехсот (или по другим данным около двухсот) тысяч россиян, уложенных Путиным в украинский чернозем, расстались с жизнью за свободу каких-то других стран и совершенно посторонних народов. Это свежая версия. Предыдущие, как мы помним были: денацификация, демилитаризация, защита народа Донбасса, смертельная битва с Вавилонской блудницей, а также необходимость показать НАТО кто тут главный. Отметим, что и после смерти упырь продолжает путаться в показаниях, как и при жизни. А Путин тем временем приступил к тому, ради чего вылез из холодильника:

«События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. Я хочу в этой связи задаться вопросом: разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи? Таты, кстати говоря, – это титульная нация в Дагестане. Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции».

Внимание, дохлый упырь опять соврал. Таты (варианты названий — кавказские персы, закавказские персы) — иранский этнос, проживающий в Азербайджане и России (преимущественно на юге Дагестана). ТАТЫ – НЕ ГОРСКИЕ ЕВРЕИ! Они вообще никакие не евреи. Эту глупость придумали в СССР и, видимо, кто-то из неграмотных сотрудников апешечки, недоучившийся в гебешной школе эту чушь Путину подсунул. Подобного рода глупостями всегда изобилуют путинские выступления. Помните, как он сморозил про то, как «у нас на юге в каганате всех евреями называли». Еврейская тема Путина никак не отпускает. А сейчас она плотно сплелась с украинской:

«Руководство Украины рукоплещет нацистам времен Второй мировой войны, которые повинны в жертвах Холокоста, лично принимали участие в этих преступлениях, а сегодня под руководством своих западных покровителей пытается инспирировать погромы в России… Выбор настоящего мужчины, настоящего воина – взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями. Быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа».

То есть, Путин гонит россиян на войну за «будущее палестинского народа». Вот оно что, оказывается! Помнится, когда-то нечто похожее уже было: «он землю покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать»...

А если серьезно, то еврейские погромы, организованные ФСБ одновременно в Дагестане, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии – это выход политики государственного антисемитизма на новый уровень. На уровень шантажа Израиля. И тут путинский рейх ничем не отличается от ХАМАС, который шантажирует Израиль взяв в евреев в заложники. Путин организовавший еврейские погромы на Кавказе, по сути взял в заложники десятки тысяч российских евреев, и посылает сигнал Израилю, мол, с Россией надо договариваться, не то, мало ли что, вон тут у нас какие дела творятся: в этот раза на Кавказе обошлось, никого из евреев не нашли, а вот в Москве и Питере могут и найти…

Фашизм рано или поздно берет на вооружение юдофобию. Путинский фашизм не стал исключением. Еврей как эталонный «чужой» всегда был очень удобным объектом для разжигания ненависти. Но тут есть одна проблема, которую Путину, как мертвяку, притворяющемуся живым, знать не обязательно, а вот гражданам России следует взять на заметку. Еврейский народ за несколько тысячелетий пытались уничтожить многократно.

Вот далеко не полный перечень гонителей еврейского народа:

Ассирийская империя. Исчезла, не оставив никакого продолжения. Ассирийского государства нет, и не предвидится.

Вавилонский царь Навуходоносор Второй. Вавилонского царства нет, исчезло без следа.

Сирийский царь Антиох. Довел свое царство до упадка, внезапно умер при загадочных обстоятельствах.

Римская империя, крестоносцы, инквизиция – все канули в Лету.

Гитлер со своим Третьим рейхом давно в аду.

Там же Сталин, сдохший в тот самый момент, когда только-только приступил к окончательному решению еврейского вопроса в СССР.

Путину, конечно, все равно, он уже мертвяк. Но еще живым российским антисемитам стоило бы иметь в виду: не трогайте евреев – плохо кончается.

Игорь Яковенко, блог

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