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В законе о СМС-повестках есть важный нюанс

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  • 1.11.2023, 18:25
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В законе о СМС-повестках есть важный нюанс

Его объяснил начальник Генштаба.

СМС-повестка будет обязательной только в военное время. Сообщения, приходящие призывникам в мирное время, будут являться дополнительным способом уведомления и не заменят повестки. Так начальник Генштаба Виктор Гулевич прокомментировал «депутатам» предлагаемые изменения в законы о национальной безопасности.

«СМС-сообщение, полученное гражданином посредством мобильной связи в мирное время, является дополнительным источником оповещения военнообязанных о необходимости явиться в военный комиссариат для принятия участия в соответствующих мероприятиях. Получение SMS-сообщений в мирное время не будет являться надлежащим оповещением военнообязанных, в отличие от повесток», – сказал Гулевич.

Иной статус будут иметь сообщения в военное время.

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