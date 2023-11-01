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Макрон поблагодарил Токаева за отказ «быть вассалом» России

  • 1.11.2023, 18:35
Макрон поблагодарил Токаева за отказ «быть вассалом» России
Фото: Reutrers

Президент Франции встретился с главой Казахстана.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Казахстан поблагодарил лидера страны Касым-Жомарт Токаева за отказ встать на сторону Москвы в российской войне против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

«Я ни в коем случае не недооцениваю геополитические трудности, давление… которое некоторые могут оказывать на вас», — сказал Макрон Токаеву.

Французский лидер отметил, что две страны подписали деловые соглашения, включая декларацию о намерениях партнерства в области редких металлов.

«Франция ценит… путь, которым вы следуете для своей страны, отказываясь быть вассалом какой-либо державы и стремясь построить многочисленные и сбалансированные отношения с разными странами», — сказал он.

Ранее Казахстан отказался признать аннексию Россией украинских территорий и пообещали соблюдать западные санкции против Москвы, называя при этом как Россию, так и западные страны своими стратегическими партнерами.

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