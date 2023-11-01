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Арестович представил свою политическую программу для Украины

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  • 1.11.2023, 19:16
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Арестович представил свою политическую программу для Украины
Алексей Арестович

Она состоит из 14 пунктов.

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович представил собственную политическую программу из 14 пунктов, которая, помимо прочего, включает предложения в сферах экономики, внешней и внутренней политики, а также изменения в тактике боевых действий. Пост с программой опубликован в его телеграм-канале.

Первым пунктом Арестович предлагает ввести чрезвычайное положение в экономике, сфере нацбезопасности, энергетике и финансах. Далее он считает необходимым запустить «аудит страны» в исполнении кого-то из «большой четверки» аудиторов (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG. — Прим.), снизить процентную ставку до 7%, а также реформировать налоговый и таможенный кодекс.

Говоря о боевых действиях, экс-советник офиса президента Украины предлагает перейти к «стратегической обороне»: изменить кадровую политику, сберечь больше жизней и вырастить больше специалистов. Также Арестович считает нужным:

Изменить систему мобилизации, введя подготовку резервов на упреждение и ротацию мобилизованных;

«Немедленно и массово» пустить частный бизнес в оборонное производство;

Потребовать от НАТО одобрить членство Украины в альянсе с условием, что все территориальные вопросы будут решаться только «политическим путем»;

Начать «широкие интеграционные процессы» с соседями — Польшей, Румынией прежде всего, особенно в сфере ВПК;

Провести реформу образования, сократив количество вузов в пользу создания нескольких профильных, мощных, хорошо обеспеченных университетов;

Начать кластерное развитие экономики — со специализацией регионов и всесторонним плановым обеспечением такой специализации;

Ввести страховую медицину;

Провести пенсионную и судебную реформы, а также реформу МВД с выделением ДПСУ, МНС, нацгвардции в отдельные органы.

Алексей Арестович занимал пост советника главы офиса президента Украины с декабря 2020 года по январь 2023-го.

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