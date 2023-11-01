В Беларуси за 9 месяцев у «недобросовестных перевозчиков» изъяли 62 автобуса 1.11.2023, 19:31

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И 31 автомобиль.

За 9 месяцев транспортная инспекция провела около 650 контрольных закупок (в том числе 544 маршрутных такси, около 100 — такси) и изъяла 93 транспортных средства — 31 легковой автомобиль и 62 автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

В ведомстве отметили, что транспортная инспекция ведет усиленный контроль за автоперевозчиками, которые возят пассажиров в регулярном сообщении. Эти мероприятия направлены на предупреждение нарушений законодательства, а их главная цель — обеспечить безопасность пассажирских перевозок.

«Для минимизации возможных неудобств для пассажиров операторы перевозок ведут постоянный мониторинг пассажиропотока на пригородных и междугородних маршрутах. При необходимости вносятся изменения в расписание, на линию выходит дополнительный подвижной состав», — говорится в сообщении Минтранса.

Также сообщается, что министерство подготовило и внесло на рассмотрение проект указа, которым предусмотрены меры дополнительного регулирования сферы автомобильных перевозок пассажиров.

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