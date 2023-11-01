закрыть
1 ноября 2023, среда, 20:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси за 9 месяцев у «недобросовестных перевозчиков» изъяли 62 автобуса

  • 1.11.2023, 19:31
  • 1,612
В Беларуси за 9 месяцев у «недобросовестных перевозчиков» изъяли 62 автобуса

И 31 автомобиль.

За 9 месяцев транспортная инспекция провела около 650 контрольных закупок (в том числе 544 маршрутных такси, около 100 — такси) и изъяла 93 транспортных средства — 31 легковой автомобиль и 62 автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

В ведомстве отметили, что транспортная инспекция ведет усиленный контроль за автоперевозчиками, которые возят пассажиров в регулярном сообщении. Эти мероприятия направлены на предупреждение нарушений законодательства, а их главная цель — обеспечить безопасность пассажирских перевозок.

«Для минимизации возможных неудобств для пассажиров операторы перевозок ведут постоянный мониторинг пассажиропотока на пригородных и междугородних маршрутах. При необходимости вносятся изменения в расписание, на линию выходит дополнительный подвижной состав», — говорится в сообщении Минтранса.

Также сообщается, что министерство подготовило и внесло на рассмотрение проект указа, которым предусмотрены меры дополнительного регулирования сферы автомобильных перевозок пассажиров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип