России грозит новый арест активов за рубежом на $60 млрд 1 1.11.2023, 19:39

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Ранее РФ уже лишилась половины международных резервов на $300 млрд.

Лишившись половины международных резервов на $300 млрд в результате санкций за развязанную в Украине войну, Россия может потерять еще до $60 млрд в виде зарубежного имущества.

Высокий суд Лондона в среду постановил, что Россия не может апеллировать к принципу государственного иммунитета в споре с бывшими акционерами ЮКОСа о компенсации за фактическую экспроприацию крупнейшей нефтяной компании страны более полутора десятилетий назад. Такое решение вынесла судья Сара Кокерилл, отказав представителям России в праве на апелляцию, передает Reuters.

В 2014 г. акционеры ЮКОСа выиграли дело в международном арбитраже в Гааге, который присудил им выплату в размере $50 млрд. Россия затем различными способами оспаривала это решение, дойдя до Верховного суда Нидерландов. Он в 2021 г. отменил решение о выплате и вернул дело в суд нижней инстанции по процедурным соображениям.

Тем временем инициировавшие спор фирмы – акционеры ЮКОСа (Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum) подали отдельные иски в Великобритании, США и Нидерландах, требуя ареста российских активов. Британский суд поставил процесс на паузу в 2016 г. в ожидании решения нидерландский судов, но возобновил рассмотрение иска в октябре 2022 г. после постановления Верховного суда Нидерландов. «Первым шагом в судебном разбирательстве должно стать решение, обладает ли страна государственным иммунитетом», — заявил тогда судья Кристофер Бутчер.

Сегодня Высокий суд Лондона такое решение вынес: государственным иммунитетом Россия в данном случае не обладает. Тем временем сумма компенсации увеличилась до $60 млрд в результате начисления процентов и пеней.

Рассмотрение дела продолжится, хотя может занять еще несколько лет, отмечает Reuters.

Россия дала понять, что не намерена платить вне зависимости от исхода судебных споров. В декабре 2020 г. Конституционный суд России фактически отказал зарубежным судам в праве рассматривать споры по подписанным Россией инвестиционным договорам (требования акционеров ЮКОСа базируются на том, что Россия нарушила условия подписанной ею, хотя и не ратифицированной Энергетической хартии). То есть КС счел подобные решения иностранных судов не обязательными для исполнения Россией.

Но, если Россия не будет платить добровольно, акционеры ЮКОСа могут требовать ареста ее зарубежных активов в счет уплаты компенсации.

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