Белорусы стали есть меньше мяса и больше субпродуктов 5 1.11.2023, 19:47

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При чем тут зарплаты, цены и миграция.

Белорусы стали меньше покупать фруктов, мяса, рыбы и даже круп. «Зеркало» разбиралось, на что они променяли эти продукты и с чем могут быть связаны такие перемены.

Что стали меньше покупать

Из данных Белстата следует, что по итогам девяти месяцев этого года на внутреннем рынке меньше продали свежих фруктов и орехов (на 2,6%), причем продажи яблок упали на 19%.

Примечательно, что продажи картофеля снизились более чем на 7%, чуть меньше просела торговля свеклой, луком и морковью.

На четверть просели объемы продаж говядины и на 2,7% свинины. В то же время люди активнее приобретали субпродукты (на 8%). Удивительно, но за это время на 38,8% увеличились продажи ракообразных, моллюсков и икры. А вот рыбы стали покупать на 7,4% меньше.

На 9,7% упали объемы проданной крупы в целом, больше всего просела торговля рисом — на 15%.

На этом фоне на 3% увеличились продажи сладостей. Вместе с этим белорусы стали активнее употреблять ликеры, шампанское, коньяк и слабоалкогольные напитки, сократив объемы покупаемой водки.

Что влияет на потребление

Причин такой смены потребительских вкусов может быть несколько. Первая причина, которая приходит на ум, это то, что люди стали жить беднее, поэтому выбирают продукты подешевле, например, отказываются от говядины, а вместо нее берут субпродукты. Однако статистика утверждает, что в среднем реальные доходы (то есть с учетом инфляции) людей в нашей стране растут. Так, в январе-августе, по данным Белстата, этот рост составлял 5,1%. Увеличивались они в этом году начиная с марта.

Реальные зарплаты белорусов в январе-сентябре выросли на 10,1%. Однако это вовсе не означает, что зарплаты растут у всех. Например, у работников бюджетной сферы они, наоборот, снижаются. Падают также реальные пенсии.

К тому же при средней номинальной зарплате выше 1900 рублей 72% работников получают меньше этой суммы. А 27,1% зарабатывают меньше 1000 рублей — и это даже до вычета подоходного налога.

Можно предположить, что при росте цен на продукты (который неизбежно происходит, несмотря на ограничения чиновников) часть белорусов действительно может позволить себе меньше, чем год назад.

Вторая возможная причина — это рост цен. Чиновники уже больше года их регулируют, что позволило сильно замедлить инфляцию. Но при этом отдельные товары выросли в цене довольно серьезно. Можно вспомнить, что в сентябре овощи подорожали более чем на 17% — и это не в годовом выражении, а к августу этого же года.

Если же посмотреть рост цен по Белстату в годовом выражении, то там сообщается, что они выросли на мясо на 4,1%. Рыба и морепродукты за год подорожали на 2,4%. А вот сыры, которых белорусы сейчас покупают больше, чем год назад, подорожали в среднем на 11,%. В то же время крупы и бобовые снизились в цене почти на 5%.

То есть в среднем рост цен не был обременительным. Однако если учесть, что некоторые товары все же дорожали довольно сильно, а доходы части белорусов либо не росли такими же темпами, либо даже снижались, то вполне объяснимо сокращение потребления некоторых продуктов в пользу более доступных.

Третья причина — демография и миграция. Белорусов становится меньше. Даже по официальным данным в начале этого года в нашей стране проживали 9,2 млн человек. Это почти на 55 тысяч меньше, чем год назад. Однако эта статистика не учитывает часть наших сограждан, временно покинувших страну. Так что снижение потребителей и соответственно покупателей было бóльшим.

Также есть вероятность, что часть производимой в нашей стране пищевой продукции уходит на экспорт в ущерб интересам внутреннего рынка. Если так, то это влияет на ассортимент продукции в наших магазинах. Чиновники регулярно отчитываются о его росте, в первую очередь в Россию. А сами представители торговли, как и потребители, периодически сообщают о перебоях в поставках и снижении ассортимента того или иного продукта.

Скорее всего, картина по объемам продуктов, продаваемым на внутреннем рынке, указывает на все названные выше процессы. Каждое из них в какой-то степени отражается в покупательских «предпочтениях» белорусов.

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