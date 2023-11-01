Украинские защитники форсируют Днепр и штурмуют село Крынки на Херсонщине 1.11.2023, 19:49

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Видео.

Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции на левобережье и пытаются расширить плацдарм. В соцсетях появилось видео со штурмом села Крынки, которое занимает стратегическое положение на левом берегу Днепра Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных кадрах видно, что бойцы контролируют дорогу, которая проходит через поселок.

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О захвате этого важного пути сообщения между Олешками и Новой Каховкой на днях сообщали в ISW. Кроме этого, исследовательский проект DeepState обозначил плавни в районе села Крынки серым цветом — как «серую зону», которую не контролирует ни враг, ни ВСУ.

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