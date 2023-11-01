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Ведущая Анна Бонд записала первое видео после освобождения

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  • 1.11.2023, 20:01
  • 2,660
Ведущая Анна Бонд записала первое видео после освобождения
Анна Бонд

Она вышла на волю после 15 суток на Окрестина.

Популярная блогер Анна Бонд опубликовала в Instagram первое видео после освобождения.

«Друзья, всем привет. Пауза затянулась, поэтому выхожу в эфир. Я жива-здорова, со мной все хорошо», — сказала Бонд на видео.

Напомним, о задержании минской ведущей Анны Бонд стало известно 14 октября. В понедельник, 16-го, информация подтвердилась, а саму Бонд судили по статье 24.3 КоАП за неповиновение сотруднику милиции.

В тот же день правозащитники «Весны» сообщали, что ведущую отпустили, однако, как узнала «Наша Ніва», только 28 октября она вышла на волю после 15 суток на Окрестина.

Причины задержания и детали суда неизвестны.

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