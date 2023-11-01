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Цены на услуги бань выросли в Минской области

  • 1.11.2023, 20:09
Цены на услуги бань выросли в Минской области

Во сколько обойдется поход в баню.

Цены на услуги бань выросли в Минской области. Предельные максимальные тарифы на услуги бань пересмотрели в Минской области. Это следует из решения Миноблисполкома №1013 от 13 октября 2023 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.

В документе указано, что услуги бань общего пользования, за исключением разрядов первого и высшего, за 2 часа в Молодечно, Борисове, а также Солигорске, Слуцке и Жодино будут стоить 7 рублей (ранее – 4,7 рубля). Кроме того, уточняется, что в других населенных пунктах Минской области, за исключением перечисленных, услуги будут стоить 6 рублей.

Из документа следует, что стоимость душевых за 45 минут в Солигорске, Слуцке, Жодино, Молодечно и Борисове будет стоить 6 рублей. В других населенных пунктах области стоимость составит 5 рублей (ране – 4 рубля).

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