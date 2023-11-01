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На мясоконсервном комбинате в Орше сорвало крышку вертикального автоклава

  • 1.11.2023, 20:30
На мясоконсервном комбинате в Орше сорвало крышку вертикального автоклава

Пострадали пятеро работников, двое из них тяжело.

Пятеро работников ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» получили травмы в результате срыва крышки вертикального автоклава для стерилизации продукции в консервном цеху, сообщили в пресс-службе МЧС.

По информации Центра медицинского реагирования Минздрава, у всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, термические ожоги лица, тела, верхних и нижних конечностей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, у них диагностированы ожоги 40−60%. У троих — ожоги меньшей степени, они находятся в удовлетворительном состоянии.

«В Оршанской больнице № 1 пострадавшим были выполнены все необходимые методы обследования: КТ головы, рентгенография органов грудной клетки, бронхоскопия, необходимые лабораторные обследования. Проведены осмотры узкими специалистами — оториноларингологом, неврологом и хирургом. По санавиации вызваны для проведения консультаций комбустиолог и анестезиолог-реаниматолог из Витебской областной клинической больницы. Проведена телеконсультация с заведующим ожоговым отделением БСМП Минска на предмет корректировок противошокового лечения. Также была обсуждена возможность транспортировки в Республиканский ожоговый центр при БСМП в Минске», — проинформировали в пресс-службе Минздрава.

Причина инцидента устанавливается. Подразделения МЧС не привлекались.

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