Ученые обнаружили «потерянный континент» 1.11.2023, 20:43

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Его считали бесследно исчезнувшим.

Ученые собрали воедино остатки континента, который откололся от западной Австралии 155 миллионов лет назад. По всей видимости, он исчез по мере продвижения на север, в сторону Юго-Восточной Азии, сообщает LiveScience.

Исследователи уже давно знали, что 155 миллионов лет назад на территории Австралии произошел разлом. На это указывали «подсказки», оставленные в геологии глубокого океанского бассейна, известного как Абиссальная равнина Арго, у северо-западного побережья страны.

В отличие от Индии, которая отделилась от древнего суперконтинента Гондвана 120 миллионов лет назад и до сих пор образует нетронутую территорию, Арголанд раскололся на фрагменты. До сих пор ученые ломали голову над тем, где же оказались эти континентальные обломки. Предположительно они должны были быть к северу от Австралии.

В новом исследовании ученые реконструировали путь расколовшегося континента. Исследователи нашли фрагменты древней земли, разбросанные по Индонезии и Мьянме, но когда они попытались реконструировать Арголанд из этих фрагментов, ничего не сходилось.

Затем команда двинулась в обратном направлении, собирая доказательства в Юго-Восточной Азии, чтобы проследить путь Арголанда на север. Среди разбросанных фрагментов древней земли они обнаружили остатки небольших океанов, датируемые 200 миллионами лет назад. Предполагается, что эти океаны возникли из-за тектонических сил, которые растягивали и расщепляли Арголанд до того, как он отделился от континента, образовав участок суши протяженностью 5000 километров.

Этот процесс продолжался от 50 до 60 миллионов лет, и около 155 миллионов лет назад весь этот «коллаж» из кусков суши и промежуточных океанов начал перемещаться в Юго-Восточную Азию.

Ученые назвали Арголанд «аргопелагом» и считают, что его реконструкция может помочь разобраться в климатических изменениях региона. Столкновение фрагментов Арголанда с сушей в Юго-Восточной Азии привело к формированию богатого биоразнообразия, а также объясняет неравномерное распределение видов вдоль Индонезии.

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