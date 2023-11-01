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Ученые обнаружили «потерянный континент»

  • 1.11.2023, 20:43
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Ученые обнаружили «потерянный континент»

Его считали бесследно исчезнувшим.

Ученые собрали воедино остатки континента, который откололся от западной Австралии 155 миллионов лет назад. По всей видимости, он исчез по мере продвижения на север, в сторону Юго-Восточной Азии, сообщает LiveScience.

Исследователи уже давно знали, что 155 миллионов лет назад на территории Австралии произошел разлом. На это указывали «подсказки», оставленные в геологии глубокого океанского бассейна, известного как Абиссальная равнина Арго, у северо-западного побережья страны.

В отличие от Индии, которая отделилась от древнего суперконтинента Гондвана 120 миллионов лет назад и до сих пор образует нетронутую территорию, Арголанд раскололся на фрагменты. До сих пор ученые ломали голову над тем, где же оказались эти континентальные обломки. Предположительно они должны были быть к северу от Австралии.

В новом исследовании ученые реконструировали путь расколовшегося континента. Исследователи нашли фрагменты древней земли, разбросанные по Индонезии и Мьянме, но когда они попытались реконструировать Арголанд из этих фрагментов, ничего не сходилось.

Затем команда двинулась в обратном направлении, собирая доказательства в Юго-Восточной Азии, чтобы проследить путь Арголанда на север. Среди разбросанных фрагментов древней земли они обнаружили остатки небольших океанов, датируемые 200 миллионами лет назад. Предполагается, что эти океаны возникли из-за тектонических сил, которые растягивали и расщепляли Арголанд до того, как он отделился от континента, образовав участок суши протяженностью 5000 километров.

Этот процесс продолжался от 50 до 60 миллионов лет, и около 155 миллионов лет назад весь этот «коллаж» из кусков суши и промежуточных океанов начал перемещаться в Юго-Восточную Азию.

Ученые назвали Арголанд «аргопелагом» и считают, что его реконструкция может помочь разобраться в климатических изменениях региона. Столкновение фрагментов Арголанда с сушей в Юго-Восточной Азии привело к формированию богатого биоразнообразия, а также объясняет неравномерное распределение видов вдоль Индонезии.

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