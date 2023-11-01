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Арестович заявил, что будет баллотироваться на следующих выборах президента Украины

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  • 1.11.2023, 20:50
  • 5,566
Арестович заявил, что будет баллотироваться на следующих выборах президента Украины
Алексей Арестович

Бывший советник главы Офиса президента Украины ранее представил свою предвыборную программу.

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что намерен баллотироваться на следующих президентских выборах.

Эту информацию он подтвердил в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Да, буду выдвигаться», — ответил он на вопрос журналиста о своем намерении участвовать в президентских выборах.

Он также заявил, что предложения по политическим, экономическим, социальным, военным и другим реформам в Украине, опубликованные им ранее в соцсетях, являются его предвыборной программой.

«Ее доработают специалисты, я ее опубликовал для начала дискуссии. Возражения, мнения, советы, критика приветствуются», — написал он.

Арестович также прокомментировал информацию о том, что сейчас он не находится в Украине.

«У меня целый ряд международных мероприятий, на многих из которых я — ключевой спикер».

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