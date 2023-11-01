В Беларусь приехали зимбабвийские военные 11 1.11.2023, 21:28

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Они посетили Военную академию.

Беларусь посетила делегация зимбабвийских вооруженных сил. Ее возглавил начальник штаба совместных операций и планирования вице-маршал авиации Джаспер Марангванда.

Зимбабвийские военные посетили белорусскую Военную академию. Они ознакомились с ее структурой, задачами и системой подготовки военных кадров, рассказали в Минобороны.

Для делегации было организовано посещение роты информационных технологий и экскурсия по музею военной истории. Посещение проводится в продолжение диалога по развитию военных контактов с Республикой Зимбабве, который открыли министры обороны двух стран — генерал-лейтенант Виктор Хренин и госпожа Оппах Мучингури-Кашири в мае 2023 года.

Надо отметить, что в начале недели Виктор Шейман посетил Зимбабве и провел ряд встреч, в том числе с президентом африканской страны Эммерсоном Мнангагвой.

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