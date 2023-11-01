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Украина получила 40 французских бронемашин AMX-10RC

  • 1.11.2023, 21:50
Украина получила 40 французских бронемашин AMX-10RC

AMX-10RC уже использовались Украиной во время летнего контрнаступления.

Украинские военные получили в свое распоряжение 40 французских бронемашин AMX-10RC.

Об этом сообщает Bulgarianmilitary.

По данным аналитиков, AMX-10RC уже использовались Украиной во время летнего контрнаступления и участвовали в боевых действиях на передовой. Однако тогда ВСУ потеряли пять таких бронемашин и их решено было переместить на вторую линию фронта.

При этом в последние недели начала появляться информация о том, что AMX-10RC снова используются в боевых действиях. А Украина получила дополнительную партию из 40 бронемашин.

AMX-10RC впервые был представлен французской армии в 1981 году. Его основным боевым вооружением является точная 105-мм пушка F2 BK MECA L/47, дополненная универсальным 7,62-мм пулеметом NF1 или 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом M2HB для повышения огневой мощи.

Для основного вооружения стандартный боекомплект составляет 38 снарядов, а для пулемета – 4000.

AMX-10RC имеет дизельный двигатель Baudouin Model 6F11 SRX мощностью 280 л. Это позволяет автомобилю развивать скорость до 85 км/ч на асфальтированной поверхности и до 45 км/ч на бездорожье. В зависимости от конкретной комплектации масса автомобиля составляет от 15,8 до 22 т.

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