Минчанка нашла в обменнике и ловко спрятала чужие 100 рублей 1 1.11.2023, 22:02

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Но попала на видео.

Жительница Минска сообщила в милицию о пропаже 100 рублей. Оказалось, она забыла их в лотке обменника и эти деньги уже забрали, сообщают в ГУВД Мингорисполкома.

У обменника установлена камера видеонаблюдения, запись с которой четко показала, что забытые деньги забрала другая женщина.

Посмотрите этот отрывок видео. На нем четко видно, что женщина заметила в лотке «бесхозные» 100 рублей и скрутила их в кулаке.

Возбуждено уголовное дело за кражу.

Напомним, будет считаться, что вы украли, а не нашли бесхозные деньги, если:

не предприняли меры по немедленному установлению владельца имущества (не привлекли внимание окружающих и т. д.);

не заявили о находке представителю владельца помещения или транспортного средства, где она обнаружена;

если вы попытались незаметно завладеть вещью (тихонечко закинули найденный кошелек себе в сумку, например);

имея реальную возможность установить личность потерявшего (по документам или банковской карточке в кошельке и т. п.), не пытались вернуть найденное.

Все это — признаки умысла на кражу.

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