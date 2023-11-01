Минчанка нашла в обменнике и ловко спрятала чужие 100 рублей

Минчанка нашла в обменнике и ловко спрятала чужие 100 рублей1
- 1.11.2023, 22:02
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Но попала на видео.
Жительница Минска сообщила в милицию о пропаже 100 рублей. Оказалось, она забыла их в лотке обменника и эти деньги уже забрали, сообщают в ГУВД Мингорисполкома.
У обменника установлена камера видеонаблюдения, запись с которой четко показала, что забытые деньги забрала другая женщина.
Посмотрите этот отрывок видео. На нем четко видно, что женщина заметила в лотке «бесхозные» 100 рублей и скрутила их в кулаке.
Возбуждено уголовное дело за кражу.
Напомним, будет считаться, что вы украли, а не нашли бесхозные деньги, если:
не предприняли меры по немедленному установлению владельца имущества (не привлекли внимание окружающих и т. д.);
не заявили о находке представителю владельца помещения или транспортного средства, где она обнаружена;
если вы попытались незаметно завладеть вещью (тихонечко закинули найденный кошелек себе в сумку, например);
имея реальную возможность установить личность потерявшего (по документам или банковской карточке в кошельке и т. п.), не пытались вернуть найденное.
Все это — признаки умысла на кражу.