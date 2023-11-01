ЦАХАЛ объявил о прорыве линии обороны ХАМАСа 1.11.2023, 22:33

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Наземная операция Израиля продвигается по плану.

Сухопутные силы Израиля прорвали передовую линию обороны ХАМАС в северной части сектора Газа.

Об этом заявил спикер армии Израиля контрадмирал Даниэль Хагари, сообщает The Times of Israel.

По его словам, наземная операция ЦАХАЛ продвигается по плану.

«Благодаря предварительной планировке, точным данным разведки и совместным атакам с земли, воздуха и моря. Наши войска прорвали передовые линии обороны ХАМАС на севере сектора Газа», - говорит Хагари.

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