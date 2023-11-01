В Колодищах Cadillac насмерть сбил мужчину

В Колодищах Cadillac насмерть сбил мужчину7
- 1.11.2023, 22:36
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Он переходил дорогу возле пешеходного перехода.
Пешеход погиб под колесами автомобиля в Минском районе, сообщили в УВД Миноблисполкома.
Происшествие случилось 1 октября около 18.10. По предварительной информации, 78-летний водитель Cadillac ехал по улице Тюленина в агрогородке Колодищи и сбил 40-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги вблизи нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате ДТП мужчина от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был.