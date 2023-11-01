До +14 ожидается в Беларуси в четверг 1.11.2023, 23:20

Преимущественно без осадков.

В Беларуси 2 ноября ожидается туман и преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами сгустится туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 1 - плюс 5 градусов. Днем ожидается 6-12 градусов тепла, а по западу — до 14 градусов выше нуля.

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