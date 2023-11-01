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ГУР о дыме на Крымском мосту: Идет плановая работа Сил обороны Украины

  • 1.11.2023, 23:54
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ГУР о дыме на Крымском мосту: Идет плановая работа Сил обороны Украины

Россияне врут на ходу.

Военные РФ не согласовывают с гауляйтерами Крыма свои действия, поэтому после тех или иных событий они выдают противоречащие друг другу заявления. Тем временем по территории полуострова продолжается плановая работа украинских сил. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, комментируя сегодняшние сообщения о задымлении на Крымском мосту, которое оккупанты объясняли то ли учениями, то ли маскировкой от украинских ракет.

«Следует отметить, что оккупационные войска в Крыму регулярно не согласовывают никакие действия или информацию с оккупационными властями. И те вынуждены что-то придумывать, врать на ходу, поэтому эта информация часто противоречит друг другу и не держится в куче», – сказал Юсов.

В частности, по его словам, крымские гауляйтеры часто сообщают о якобы учениях российской армии или «плановых работах», о чем местное население не в курсе.

«Что указывает прежде всего на то, что это вранье. Потому что когда какие-то плановые мероприятия происходят, то происходит какое-то оповещение. Во всех других случаях это реагирование на те или иные действия украинских сил безопасности и обороны. Или из опасений подобной активности украинских защитников», – сказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что в Крыму «продолжается и будет продолжаться плановая работа» Сил обороны по уничтожению и ослаблению военного потенциала армии РФ, а конечной целью этого является освобождение полуострова от российских захватчиков.

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