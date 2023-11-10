На Гродненщине задержали «онлифанщицу» 10.11.2023, 1:07

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Ее доход впечатляет.

Берестовицкие оперативники задержали 24-летнюю жительницу района, которая в своей квартире организовала интим-студию.

Как утверждают следователи, на протяжении трех лет девушка производила интимный контент со своим участием и распространяла его на тематическом сайте.

Съемки она делала как у себя дома, так и за пределами Беларуси.

Доступ к фото и видео стоил от 5 до 100 долларов. Таким образом жительница Берестовицкого района заработала за три года около 70 тысяч долларов.

Следователи завели уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов. Девушке грозит до 4 лет лишения свободы.

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