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С сайта ABW.by исчезло объявление о закрытии

  • 10.11.2023, 4:42
С сайта ABW.by исчезло объявление о закрытии

Сайт продолжает работу.

С сайта ABW.by исчезло объявление о прекращении его работы, появившееся около суток назад, ресурс продолжает обновляться, заметила mediazona.by.

Сообщение о прекращении работы сайта сначала убрали с главной страницы сайта, но оно оставалось доступным по ссылке. Позже оно исчезло.

Сайт проекта «Автобизнес» продолжает обновляться, 9 ноября на его главной странице появилось несколько новых текстов.

Пост о прекращении работы проекта появился на сайте 8 ноября. Он был написан от имени учредителей ООО «Бонусторг», которых неизвестные «попросили» прокомментировать недавний арест директора компании.

Силовики сообщили о задержании директора «Бонусторг» Виталия Полякова в октябре. Провластные телеграм-каналы опубликовали видео, на котором Поляков говорит, что участвовал в акциях протеста. По какой именно статье он задержан, не уточнялось.

Автомобильный портал впервые пострадал от силовиков в июне 2022 года. Тогда были задержаны главный редактор Юлия Мудревская, редактор спецпроектов Юрий Гладчук и выпускающий редактор Вадим Зенкевич.

Зенкевичу дали 13 суток.

На Мудревскую и Гладчука завели уголовные дела. Юлии присудили полтора года колонии (обвинили по статье 342 УК, «организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них»), а Юрию — два с половиной (та же статья 342, а также 368 — оскорбление Лукашенко).

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