В Черном море протаранили российский паром 1 10.11.2023, 8:04

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Перевозившее сжиженный газ судно получило пробоину.

В Черном море, в районе болгарского мыса Шабла паром «Славянин» под флагом России, перевозивший железнодорожные цистерны со сжиженным газом, получил бортовую пробоину.

Об этом сообщает Минэнерго Украины со ссылкой на сервис отслеживания судов VesselFinder.

Повреждение судно получило после столкновения с судном New Raouf под флагом Республики Палау, которое продолжило свой путь в сторону Турции и сейчас находится недалеко от входа в Босфор.

Владельцем судна является либерийская New Raouf Shipping Ltd, оператором – румынская Daytona Management.

Российский паром получил крен, поскольку было затоплено три балластных цистерны, и вернулся в болгарский порт Варна собственным ходом для обследования.

Паром «Славянин» курсирует около 10 лет по линии Варна – Кавказ, перевозя железнодорожные цистерны. В то же время Vesselfinder замечает, что непонятно, что он делал у Шабли/Тюленово, поскольку линия в порт Кавказ, проходит по прямой более в восточном направлении, тогда как российское судно двигалось несколько севернее.