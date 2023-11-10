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ВСУ перерезали дорогу Алешки — Новая Каховка в Херсонской области

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  • 10.11.2023, 8:25
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ВСУ перерезали дорогу Алешки — Новая Каховка в Херсонской области

Украинская армия установила непрерывный контроль над плацдармом возле Антоновского моста.

Украинские военные по меньшей мере в двух районах перерезали дорогу Алешки-Новая Каховка (53 км к северо-востоку от города Херсона). Об этом пишут в свежем отчете аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на украинского военного обозревателя Константина Машовца.

Отмечается также, что Силы обороны по состоянию на 9 ноября установили непрерывный контроль над позициями от Антоновского железнодорожного моста к северу от Поймы до Антоновского моста к северу от Олешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от р. Днепр).

Кроме этого, 9 ноября российские военные блогеры заявили, что украинские войска установили контроль над новыми позициями в Крынках (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр) и вели штурм российских позиций к югу и юго-западу от населенного пункта.

Российский военный блогер утверждал, что есть информация о том, что украинские силы продвинулись к лесным массивам к югу от Крынок.

Другие военные блогеры утверждали, что украинские войска также атаковали вблизи Поймы, Песчановки и Подстепного, а также пытаются закрепить позиции между Подстепным и Казачьими Лагерями.

Аналитики ISW считают, что российскому военному командованию, вероятно, будет трудно передислоцировать боеспособное подкрепление, чтобы ответить на украинские операции в Херсонской области и при этом одновременно проводить оборонительные операции в Запорожской области, а также поддерживать другие наступательные действия на востоке Украины.

Аналитики также считают, что ныне незадействованных российских сил на Херсонском направлении окажется недостаточно для ответа на украинские операции на восточном берегу Днепра.

В ISW полагают, что основными российскими силами, отвечающими на украинские наземные операции на восточном берегу Херсонщины, являются части 22-го армейского корпуса (бывший Черноморский флот) и 70-й мотострелковой дивизии, а также 177-й морской пехотный полк (Каспийская флотилия) 18-й общевойсковой армии (ОА).

«Любая потенциальная передислокация российских сил на Херсонское направление, скорее всего, ухудшит способность России поддерживать другие операции и усилия», — резюмировали в ISW.

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