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Ведет себя как регент при непонятно ком: дееспособность Путина под вопросом

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  • 10.11.2023, 8:41
  • 9,494
Ведет себя как регент при непонятно ком: дееспособность Путина под вопросом

У Зеленского рассказали о роли Патрушева в РФ и «теории морозильников».

В сети активно распространяются новости якобы глава РФ Владимир Путин умер и страной руководят двойники.

За последние годы вбросов о смерти президента России накопилось немало, а подтвердить или опровергнуть заявления о двойниках и назвать их количество не может никто.

В эксклюзивном интервью «24 Каналу» советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал об отношении к теории того, что у Путина несколько двойников, а настоящий умер несколько недель или месяцев назад.

«Нет, я не сторонник этой теории. Я считаю, что просто его (Путина - ред.) дееспособность может быть под вопросом», – сказал Подоляк.

Теории морозильников

Советник главы ОПУ отметил, что в публичном пространстве существенно увеличилось присутствие секретаря Совбеза России Николая Патрушева. К тому же, он комментирует те темы, которые никогда не комментировал.

«Ранее Патрушев рассказывал чепуху о войне и биолаборатории, однако сейчас еще и комментирует события, касающиеся внутриполитического и внутриэкономического процесса в России.

Он себя ведет как регент при непонятно ком. Это не говорит о том, что теории морозильников верны. Я все же более прагматично на это смотрю», – отметил Подоляк.

По его словам, дееспособность субъекта Путина под вопросом. Вряд ли он может критически относиться к происходящему. Увеличение присутствия в публичном пространстве Патрушова-старшего на нетипичных для него темах дает материал, чтобы посмотреть, что происходит в России.

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