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Россия потерпела «сокрушительное поражение» в ООН

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  • 10.11.2023, 8:54
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Россия потерпела «сокрушительное поражение» в ООН

Впервые в истории РФ не избрали в Международный суд.

Государства-члены ООН впервые в истории отказали стране-агрессору России в праве осуществлять правосудие от их имени в Международном суде ООН. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Таким образом ООН «начала очищаться от пагубного влияния России», которая разрушает международное право, а не защищает его, подчеркнул Зеленский.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал это «исторически событием» и «сокрушительным поражением» для РФ.

«Для России является сокрушительным поражением тот факт, что представителя страны-агрессора Кирилла Геворгяна не выбрали судьей Международного суда ООН. Он проиграл представителю Румынии Богдану Ауреску», — прокомментировал это событие постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в комментарии изданию «ЕП» в пятницу, 9 ноября.

Он сказал, что в целом это голосование показало, что Москва все еще сохраняет небольшое влияние в структуре, ведь Геворгян набрал 77 голосов.

Украинский дипломат напомнил, что судья из России не будет представлен в Международном Суде ООН впервые с 1946.

«Голосование в Генеральной Ассамблее стало фиаско для России в исторической ретроспективе Организации», — подчеркнул Кислица.

Представитель украинского государства добавил, что на выборах в Совет ООН по правам человека, которые состоялись в октябре, Москва получила поддержку 83 голосами. Хоть этого оказалось не достаточно для избрания, это «немало с точки зрения оценки готовности мира бороться за права человека».

На голосовании в Совбезе ООН, сказал Кислица, страна-агрессор потерпела полный провал – как постоянный член органа Москва имеет особые полномочия и влияние на других членов, но ни на одном раунде Россия не получила более 5 голосов из 15.

Для сравнения, Соединенные Штаты Америки на каждом голосовании получали от 12 до 14 голосов.

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