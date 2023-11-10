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Двое мужчин попали в больницу после замены лампочки на «Минском маргариновом заводе»

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  • 10.11.2023, 9:00
  • 4,582
Двое мужчин попали в больницу после замены лампочки на «Минском маргариновом заводе»

Происшествие случилось сегодня ночью.

Двое мужчин попали в больницу после замены лампочки на «Минском маргариновом заводе».

Происшествие случилось сегодня ночью. В сводке МЧС говорится, что сообщение поступило в 2:37.

Двоих мужчин ударило током на территории ОАО «Минский маргариновый завод». Они меняли лампу освещения деаэратора в здании котельной, находясь на платформе высотой 8 метров. Оба получили электротравмы. Пострадавшие доставлены в больницу скорой помощи.

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