Двое мужчин попали в больницу после замены лампочки на «Минском маргариновом заводе» 1 10.11.2023, 9:00

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Происшествие случилось сегодня ночью.

Двое мужчин попали в больницу после замены лампочки на «Минском маргариновом заводе».

Происшествие случилось сегодня ночью. В сводке МЧС говорится, что сообщение поступило в 2:37.

Двоих мужчин ударило током на территории ОАО «Минский маргариновый завод». Они меняли лампу освещения деаэратора в здании котельной, находясь на платформе высотой 8 метров. Оба получили электротравмы. Пострадавшие доставлены в больницу скорой помощи.

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