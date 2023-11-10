Двое мужчин попали в больницу после замены лампочки на «Минском маргариновом заводе»1
- 10.11.2023, 9:00
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Происшествие случилось сегодня ночью.
Двое мужчин попали в больницу после замены лампочки на «Минском маргариновом заводе».
Происшествие случилось сегодня ночью. В сводке МЧС говорится, что сообщение поступило в 2:37.
Двоих мужчин ударило током на территории ОАО «Минский маргариновый завод». Они меняли лампу освещения деаэратора в здании котельной, находясь на платформе высотой 8 метров. Оба получили электротравмы. Пострадавшие доставлены в больницу скорой помощи.