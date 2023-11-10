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Гордон объяснил, кто такой на самом деле профессор Соловей, объявивший о смерти Путина

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  • 10.11.2023, 9:16
  • 9,182
Гордон объяснил, кто такой на самом деле профессор Соловей, объявивший о смерти Путина

Украинский журналист привел интересные подробности.

Интервью российского профессора Валерия Соловья, которое он дал украинскому журналисту Дмитрию Гордону, набрало немыслимые цифры просмотров в Сети.

Об этом сообщил сам журналист, отвечая на вопрос, умер ли Путин на самом деле.

Автор программы «В гостях у Дмитрия Гордона» сказал, что лично он не верит в смерть Путина, и объяснил, кто такой профессор Соловей, который предрек это событие.

«Давайте, сразу скажу, кто такой профессор Соловей, чтобы вы не думали, что это какой-то аферист, шарлатан. Профессор Соловей — это человек, который был долгое время профессором Московского государственного института международных отношений. Не просто профессор, не просто доктор наук: он еще был заведующим кафедрой в МГИМО, а МГИМО — это самый крутой университет России».

Затем Дмитрий Гордон оживил свой рассказ интересными подробностями: «Это человек, у которого есть имя, у которого есть научная степень Вот он сказал, что 26 октября вечером Путин скончался у себя в резиденции на Валдае и труп его находится в холодильнике на Валдае. Путин умер от рака, который давно лечили израильтяне. Теперь обязанности президента России исполняет двойник Путина по кличке «Васильевич».

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