закрыть
10 ноября 2023, пятница, 9:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Станешь грузом 200»: на границе Украины с Беларусью появились красноречивые баннеры

  • 10.11.2023, 9:27
  • 3,166
«Станешь грузом 200»: на границе Украины с Беларусью появились красноречивые баннеры

Украинцы пограничники предупредили подопечных Хренина.

Украинские активисты решили рассказать белорусским военным правду о войне в Украине.

Они разместили баннеры на границе, на которых были сделаны красноречивые надписи. Подчиненных министра обороны Хренина предупредили о неотвратимой смерти в случае поддержки армии РФ.

«С рашистами вместе – станешь грузом 200», – написано на баннерах.

По данным украинских СМИ, такие «агитки» размещены в двух областях Украины – Ровенской и Житомирской.

Баннеры дополнены красноречивыми рисунками. На них изображены черепа с символикой оккупантов и «смерть с косой».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко