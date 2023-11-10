«Станешь грузом 200»: на границе Украины с Беларусью появились красноречивые баннеры 10.11.2023, 9:27

3,166

Украинцы пограничники предупредили подопечных Хренина.

Украинские активисты решили рассказать белорусским военным правду о войне в Украине.

Они разместили баннеры на границе, на которых были сделаны красноречивые надписи. Подчиненных министра обороны Хренина предупредили о неотвратимой смерти в случае поддержки армии РФ.

«С рашистами вместе – станешь грузом 200», – написано на баннерах.

По данным украинских СМИ, такие «агитки» размещены в двух областях Украины – Ровенской и Житомирской.

Баннеры дополнены красноречивыми рисунками. На них изображены черепа с символикой оккупантов и «смерть с косой».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».