Применили «Железное жало»: армия Израиля нанесла удары по базам «Хезболлы» в Ливане 10.11.2023, 9:35

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Стало известно, какие цели поражены мощным оружием.

ЦАХАЛ в ответ на обстрелы израильской территории нанес серию ударов по военным базам «Хезболлы» в Ливане.

Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

Армия Израиля использовала истребители, артиллерию, а также минометные управляемые снаряды под названием «Железное жало».

Сообщается, что среди ключевых целей были инфраструктура, наблюдательные посты и технологическое оборудование, используемое для обстрелов территории Израиля.

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מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון, בתגובה לשיגורים לעבר שטח ישראל ביממה האחרונה. בנוסף, כוחות צה"ל תקפו בירי ארטילרי ובאמצעי הלחימה "עוקץ פלדה" >> pic.twitter.com/MxZxQBlpbi — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 9, 2023

Что известно о «Железном жале»

«Железное жало», или Iron Sting – это израильский 120-мм лазерный управляемый минометный боеприпас производства компании Elbit Systems Land. Дальность его действия в зависимости от трубы миномета составляет от 1 до 12 км. Снаряд имеет три режима работы, что обеспечивают надежные возможности в любых сценариях боевых действий.

По данным Минобороны Израиля, для запуска мин «Железного жала» используются БТР M113, а также армейские внедорожники. На разработку и испытания «Железного жала» ушло 10 лет. Этот минометный боеприпас сравним по поражающей точности с высокоточными ракетами и авиационными боеприпасами последнего поколения.

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