В Беларуси изменили правила использования семейного капитала 10.11.2023, 9:40

Какие требования ввели?

Министерство здравоохранения Беларуси изменило свое постановление от 9 декабря 2019 года №115 «Об использовании средств семейного капитала на получение медицинской помощи». Как сообщает портал Pravo.by, соответствующее постановление №167 было принято 26 октября.

Документ вводит требование, чтобы при заключении врачебной консультационной комиссии при досрочном использовании средств семейного капитала указывались виды платных медицинских услуг, которые необходимо оказать пациенту.

Также организации здравоохранения будут обязаны возвращать в «Беларусбанк» неиспользованные средства, перечисленные на получение гражданином платных медицинских услуг, в срок:

не позднее 60 календарных дней с момента их поступления на расчетный счет организации здравоохранения, если они не были израсходованы полностью на услуги по протезированию зубов, дентальной имплантации с последующим протезированием;

не позднее 360 календарных дней с момента их поступления на расчетный счет организации здравоохранения, если они не были израсходованы полностью на услуги по ортодонтической коррекции прикуса.

Постановление вступает в силу через 20 дней после официального опубликования.

С 2015 года семейный капитал назначают при рождении или усыновлении третьего ребенка. Сначала его размер составлял $10 тысяч, но с 2020 года его назначают в рублях. На данный момент его размер составляет 29 950 рублей, или чуть более $9 тысяч.

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