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«После института она устроилась на престижную работу, а я словно остался студентом»

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  • 10.11.2023, 10:03
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«После института она устроилась на престижную работу, а я словно остался студентом»

Белорусы рассказали о семейной жизни после супружеской «измены».

В обществе измена, как правило, становится предметом осуждения и порицания. Но согласно зарубежным исследованиям, примерно 75% мужчин и 68% женщин хотя бы раз в какой-то степени изменяли своим партнерам.

«Зеркало» поговорило с белорусом и белоруской, которые узнали о предательстве, но смогли его простить и остаться в отношениях (даже довольно надолго).

Все имена в тексте изменены.

«Осознал, что партнерша — это не моя собственность»

Будучи студентом 35-летний Валентин начал встречаться с девушкой — Еленой.

— После института она устроилась на престижную работу, а я словно так и остался студентом. Она пыталась меня мотивировать, чтобы я развивался, стремился к чему-то, но я играл в видеоигры и мне было лень что-то менять, — рассказывает собеседник. — Постоянно придумывал себе какие-то оправдания, чтобы ничего не делать.

К моменту, когда Елена изменила Валентину они были в отношениях уже два года. По его словам, партнерша в итоге потеряла к нему интерес и «увлеклась каким-то иностранцем с работы».

Валентин говорит, что случайно узнал об этом, когда отношения Елены на стороне зашли слишком далеко. Он вспоминает, что был сильно шокирован — не мог ни работать, ни есть, ни спать.

— Тогда мне казалось что в моей жизни случилась величайшая трагедия. Но гнева при этом я не испытывал, — с удивлением замечает Валентин. — Видя, как сильно я разбит, она даже взяла отгулы на работе, чтобы не оставлять меня одного в таком состоянии. В тот момент я осознал, что партнерша — это не моя собственность. И если она так поступила, значит у нее были на это причины, ведь я знаю, что она действительно очень хороший человек.

Кризисный момент разрешился тем, что Валентин и Елена решили срочно уехать на несколько дней в путешествие, чтобы сменить обстановку и все проговорить. В итоге они решили продолжать отношения.

— Со временем я полностью понял ее, как понял и тягу к другому мужчине. В нем она искала то, чего ленился ей дать я. Ей было нужно чувство защищенности, которое я не давал, — считает собеседник. — Я также понимал, какой стресс она испытывала из-за того, что ей приходилось скрывать это от всех. Ее измена была поступком отчаяния, а не подлости или безразличия.

Сначала Валентин и Елена сохранили отношения. По мнению мужчины, тот очень шоковый для него момент сыграл очень позитивную роль в дальнейшей жизни: мотивировал его стать лучше, сильно вырасти и по карьерной лестнице, и психологически.

— Я был так влюблен, что был готов на все, чтобы быть с ней. Наша жизнь сильно изменилась в лучшую сторону: мы переехали в новую квартиру, стали много путешествовать по странам Европы и позволять себе то, что не могли позволить раньше, — говорит собеседник. — Но все же с Леной мы прожили вместе еще пару лет и расстались очень хорошими друзьями, когда чувства угасли. Мы даже до сих пор иногда созваниваемся, несмотря на то, что у нас уже давно новые романтические отношения.

«На пьяную голову иногда случаются ошибки…»

Сейчас Екатерине 30 лет. С Сергеем она начала встречаться, когда им было по 17. После двух лет отношений наша собеседница узнала, что партнер ей изменил.

— Он пошел гулять со знакомыми, напился, «подкатил» к какой-то девушке, и получилось как получилось. Утром просто пришел уже похмельный и отключился, ничего не говоря, — рассказывает женщина. — Несколько дней он молчал, боялся, думал, что я его сразу же пошлю. Но потом, как я понимаю, совесть его задолбала, и он решил сказать правду.

Екатерина вспоминает, что сначала у нее был шок. Она ожидала от Сергея верности, так как сама никогда не думала об измене.

— Дело было еще в том, что мы как-то обсуждали открытые отношения, но только в теории и по договоренности — то есть если партнер за, то ты можешь с кем-то переспать, а если нет, то нет, — вспоминает женщина. — А тут все случилось без моего согласия. Это, конечно, очень сильный удар. Сначала плакала и кричала, очень много вины взяла на себя — что я, видимо, какая-то плохая, несексуальная…

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К изменам, по словам Екатерины, она относится плохо и считает, что если партнеры решили быть вместе, то должны быть некоторые ограничения.

— Я не полиаморка: романтические отношения с несколькими людьми для меня неприемлемы. Кажется, я могла бы простить одноразовый секс, если бы это было по согласию. То есть в самом сексе ничего плохого не вижу, но вижу плохое в обмане своего партнера. Ты берешь его доверие и бьешь им о стену, — рассуждает Екатерина. — Но потом я подумала, что на пьяную голову иногда случаются ошибки. Мой партнер очень сильно переживал, говорил, что никогда больше не будет так делать. И я решила простить его. Да, он ошибся, что поделаешь, исправить уже невозможно. Можно только извиниться и не поступать так в будущем.

Наша собеседница говорит, что после измены решила обратиться к психологу, так как ей самой трудно было уйти от эмоций и тяжелых чувств.

— Были неконтролируемые истерики, навязчивые мысли, что я после этого недочеловек, потому что со мной так поступили. Сначала были даже суицидальные мысли, — признается Екатерина. — Сейчас это кажется глупым, но тогда было очень страшно. Но благодаря времени и терапии все прошло — на это мне понадобилось приблизительно полгода.

После измены Екатерина и Сергей были вместе еще три года, но все же разошлись: просто прошли чувства.

— Его измена в теме нашего расставания вообще не фигурировала. Если бы чувства оставались, то, безусловно, мы были бы вместе и дальше, — уверена Екатерина. — Это очень классный человек, который был со мной много времени и оставил в основном хороший след в моей жизни.

Тем не менее женщина говорит, что после того, как ей изменили, было трудно начать новые отношения.

— Следующая попытка очень быстро закончилась: после Сергея, может, месяц или даже меньше я встречалась с девушкой. Мое недоверие к новой партнерше было очень сильным, было много ревности. Я пыталась сдерживаться, но все же человек не подписывался на мои психотравмы, — считает Екатерина.

Сейчас собеседница замужем. Она говорит, что проработала свои травмы от измены и в ее отношениях все хорошо.

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