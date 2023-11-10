закрыть
10 ноября 2023, пятница, 11:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Патрушев выступил с «похоронной» речью о Путине

26
  • 10.11.2023, 10:13
  • 18,696
СМИ: Патрушев выступил с «похоронной» речью о Путине

Инсайд о смерти главы Кремля может быть правдой.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев выступил на марафоне пропагандистского общества «Знание».

Его речь была посвящена главе РФ Владимиру Путину, о котором говорилось исключительно в прошедшем времени, сообщает dialog.ua.

Патрушев появился на мероприятие в траурном черном одеянии: черным был не только костюм, но и рубашка.

В своей речи он говорил о Путине исключительно в прошедшем времени, перечисляя «достижения» диктатора.

«Устав от лихих 90-х, общество ждало решения социально-экономических проблем, укрепления нацбезопасности. Требовался лидер, который смог бы поставить во главу угла вопросы благополучия населения... Таким лидером стал Путин… Он детально знал положение дел в стране, имел четкую программу действий, видел цель… При этом осознавал важность эволюционного подхода в противовес революционным скачкам всегда ослабляющим Российское государство. Верил в людей», - заявил Патрушев.

В российских соцсетях начался переполох по поводу случившегося.

Речь Патрушева называют «траурной» и «похоронной», считая ее доказательством инсайда о предполагаемой смерти главы РФ.

Об этом, в частности, пишет российский оппозиционер Геннадий Гудков.

«Спи спокойно, дорогой товарищ! (…)», - Патрушев в черном произносит речь о великом товарище Путине в прошедшем времени: был, стал, вел, вдохновлял... Панихида началась? «Василич» на троне? Неужели сбылись предсказания Валерия Соловья?! Просто балдею! Слушаю, как музыку, невозможно оторваться от этого некролога. Все ждал, когда грянет похоронный марш Шопена. Патрушев - молодец, теперь все поймут, что царь в Кремле - ненастоящий!» - написал Гудков.

Отреагировал на выступление Патрушева и сам профессор Валерий Соловей. «Если это не некролог, то что?» - написал он в Telegram.

Напомним, что, по данным Соловья, диктатор РФ якобы скончался 26 февраля нынешнего 2023 года после продолжительной онкологической болезни.

Он уверяет, что роль диктатора выполняет его двойник, а власть в стране удерживает группировка, которую возглавляет Патрушев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко