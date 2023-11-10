СМИ: Патрушев выступил с «похоронной» речью о Путине 26 10.11.2023, 10:13

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Инсайд о смерти главы Кремля может быть правдой.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев выступил на марафоне пропагандистского общества «Знание».

Его речь была посвящена главе РФ Владимиру Путину, о котором говорилось исключительно в прошедшем времени, сообщает dialog.ua.

Патрушев появился на мероприятие в траурном черном одеянии: черным был не только костюм, но и рубашка.

В своей речи он говорил о Путине исключительно в прошедшем времени, перечисляя «достижения» диктатора.

«Устав от лихих 90-х, общество ждало решения социально-экономических проблем, укрепления нацбезопасности. Требовался лидер, который смог бы поставить во главу угла вопросы благополучия населения... Таким лидером стал Путин… Он детально знал положение дел в стране, имел четкую программу действий, видел цель… При этом осознавал важность эволюционного подхода в противовес революционным скачкам всегда ослабляющим Российское государство. Верил в людей», - заявил Патрушев.

В российских соцсетях начался переполох по поводу случившегося.

Речь Патрушева называют «траурной» и «похоронной», считая ее доказательством инсайда о предполагаемой смерти главы РФ.

Об этом, в частности, пишет российский оппозиционер Геннадий Гудков.

«Спи спокойно, дорогой товарищ! (…)», - Патрушев в черном произносит речь о великом товарище Путине в прошедшем времени: был, стал, вел, вдохновлял... Панихида началась? «Василич» на троне? Неужели сбылись предсказания Валерия Соловья?! Просто балдею! Слушаю, как музыку, невозможно оторваться от этого некролога. Все ждал, когда грянет похоронный марш Шопена. Патрушев - молодец, теперь все поймут, что царь в Кремле - ненастоящий!» - написал Гудков.

Отреагировал на выступление Патрушева и сам профессор Валерий Соловей. «Если это не некролог, то что?» - написал он в Telegram.

Напомним, что, по данным Соловья, диктатор РФ якобы скончался 26 февраля нынешнего 2023 года после продолжительной онкологической болезни.

Он уверяет, что роль диктатора выполняет его двойник, а власть в стране удерживает группировка, которую возглавляет Патрушев.

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