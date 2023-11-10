Белорусский бизнесмен призвал Евросоюз не поставлять оборудование подсанкционной компании 4 10.11.2023, 10:19

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Что было дальше?

В Беларуси задержали и обвинили в «призывах к санкциям» бизнесмена Юрия Ольховика. Причиной для этого стали его письма в европейскую компанию, полицию и газету, рассказали в эфире телеканала «Беларусь 1».

Юрий Ольховик представлен как «соучредитель компании — официального дистрибьютора мировых производителей». Сам он рассказал, что занимался поставками оборудования неразрушающего контроля и химического анализа, испытательного оборудования. Сейчас находится под стражей.

Компания Ольховика участвовала в тендере, объявленном «крупным заводом». Как и компания-конкурент, связанная с европейским поставщиком, которому «санкции не мешали вести бизнес в Беларуси».

«Я решил написать письмо в адрес компании, потому что я знал о введенных санкциях Евросоюза против предприятий Республики Беларусь. Я решил это использовать для своего бизнеса», — рассказал Ольховик.

«В письме я просил не отгружать в адрес данной компании потому, что данное предприятие белорусское находится в санкционном списке. Если вы отгрузите, то таким образом вы нарушаете санкции Евросоюза. Это было не единичное письмо. Было отправлено порядка 10 писем. Для того чтобы усилить вес письма, порядка трех писем я отправил в газету — чтобы газета уже связалась с данным производителем и тот уже наверняка узнал. И также я отправил то же самое письмо с тем самым текстом в полицию», — добавил бизнесмен.

Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 361 УК. Это «Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Данной частью статьи предусмотрено лишение свободы на срок от четырех до 12 лет.

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