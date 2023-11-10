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Дрон ВСУ виртуозно ликвидировал российского пилота «Судного дня»

  • 10.11.2023, 10:25
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Дрон ВСУ виртуозно ликвидировал российского пилота «Судного дня»

Атаку «птицы Мадяра» показали на видео.

В Сети появились новые кадры из Херсонской области Украины, на которых можно увидеть кадры ликвидации дроном ВСУ очередного российского пилота «Судного дня».

Канал «Украина 365» опубликовал почти 9-минутный ролик, где руководитель группы FPV-дронов Мадяр подробно рассказывает о виртуозном исполнении ликвидации вражеского оператора беспилотника.

Мадяр напомнил всем, что вражеские FPV-дроны составляют большую проблему для ВСУ, как и украинские дроны для врага.

Ежедневно идет борьба не только на поле боя между пехотой и бронетехникой, но и дуэли операторов БПЛА.

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