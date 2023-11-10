Господь посылает знаки 1 Альфред Кох

10.11.2023, 10:36

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Истинная шкала нам явлена.

Прошел один год и двести пятьдесят семь дней войны. На картах ISW (уже в который раз) никаких заметных изменений за сутки не произошло и это в зависимости от позиции комментатора может свидетельствовать как об отсутствии ресурсов для наступления у Украины, так и у России.

Тут давеча газета Wall Street Journal сообщила о том, что российские эмиссары ездят по всем странам, в которые Россия поставляла оружие, и просят их продать им это оружие обратно. Так, например, они недавно уговорили президента Египта Абдула-Фаттаха Халила Ас-Сиси продать им обратно (за пшеницу) 150 вертолетных двигателей. То же самое происходит и с другими странами: Пакистаном, Беларусью, Бразилия и пр.

Дело доходит до прямых реквизиций: посланные Шойгу люди просто забирают с заводов боеприпасы (например, ракеты к РСЗО), предназначенные на экспорт по уже подписанным и оплаченным контрактам, и отправляют их на нужды действующей в Украине российской армии.

Очень интересная (и показательная!) история случилась с упомянутыми выше вертолетными двигателями. Первоначально двигатели к значительному числу советских вертолетов делались в Запорожье («Мотор-Сич»). После 2014 года Россия инвестировала в собственное производство (ОДК-Климов). Бабки, разумеется, освоили и доложили начальству, что полностью обеспечат всю потребность армии в двигателях. Но российские потери вертолетов в нынешней войне оказались таковы, что теперь России катастрофически не хватает этих самых двигателей…

Это ровно то, о чем пишут все эксперты: необходимо уничтожать столько техники противника, чтобы скорость ее выбытия была выше возможностей российской промышленности. Решать эту проблему импортом и реэкспртом оружия можно лишь в очень ограниченных рамках.

Ну продал северокорейский диктатор Ким Путину миллион снарядов. Ну попер Путин на Авдеевку. Через месяц (к середине декабря, край - к новому году) этот миллион кончится. А нового-то - нет… И Ким не даст больше. Иначе у него вся его военная доктрина рухнет.

Нет, возможности российского ВПК отнюдь не безграничны. Конечно, его не следует сбрасывать со счетов и каким-то потенциалом он обладает. Но появившийся в последнее время миф о его невероятной мощи - это тоже плод нашего собственного воспаленного воображения и усилий российской пропаганды. Мы сами себе придумываем страшилки, а потом сами же их и пугаемся.

Долбать, долбать, долбать… Вот и вся стратегия ВСУ на ближайшее время. Во всяком случае - до весны точно. Что не отменяет каких-то сюрпризов типа неожиданного развития истории с украинскими плацдармами на левом берегу Днепра. Там явно что-то происходит. И мне кажется, что-то очень позитивное. Но не будем забегать вперед и радоваться раньше времени.

В Газе Израиль под давлением американцев согласился на ежедневные 4-часовые гуманитарные паузы. Но останавливать полностью военную операцию против ХАМАС он не собирается. О каком-либо перемирии можно будет разговаривать только после полного освобождения всех заложников без всяких предварительных условий.

Я всего несколько часов назад вернулся из Израиля и могу сказать, что израильтян очень удивляет позиция западных либеральных кругов, когда те требуют от Израиля немедленно остановить кровопролитие, в то время как ключ к этой остановке в руках у ХАМАС: пусть отпустит заложников - и сразу все закончится. Почему они не требуют этого от ХАМАС?

Как в их представлении должно выглядеть примирение? Израиль прекращает военную операцию, а ХАМАС продолжает удерживать заложников? И виновники террористической вылазки 7 октября остаются безнаказанными? И все делают вид, что все ок и так и должно быть?

ХАМАС еще ни разу не предложил выпустить заложников просто так. Он все время обставляет это кучей каких-то условий. Прежде всего он требует освобождения всех палестинских заключенных, сидящих в израильских тюрьмах.

Но в израильских тюрьмах люди не сидят просто так. Там сидят уголовные преступники, которые обвиняются в терроризме. На руках многих из них кровь невинных людей.

Разве такой обмен будет справедливым? Почему, на словах признавая право Израиля на защиту, западные либералы требуют от Израиля фактически капитуляции перед террористами?

Мне кажется, что вся нынешняя кровавая драма как в Украине, так и в Израиле полностью обнажила всю бессмысленность и деструктивность западного либерального мейнстрима. Будь то исступленная истеричность экологических активистов, одержимых своими антинаучными доктринами, будь то фарисейское левачество с идолами типа садиста Че Гевары, будь то поощрение уголовников под видом борьбы с расизмом, будь то тупик сексуального и гендерного экспериментаторства.

Я не боюсь показаться ретроградом и замшелым консерватором, поскольку, скорее всего, им и являюсь, но описываемые выше либералы должны смириться с существованием таких людей как я (иначе какие они либералы?). Как бы то ни было, однако мне совершенно ясно: на фоне событий в Украине и Израиле виден реальный масштаб тех проблем, которыми еще вчера нас пичкал лево-либеральный мейнстрим. И мы, существуя в этом мирке мелких вибраций, не понимали размаха реальной шкалы добра и зла.

Но вот эта шкала нам явлена. И весь шумный и пошлый мир страдающих комплексом жертвы социальных нытиков, мир профессиональных попрошаек и дармоедов, мир вечных студентов-недоучек, мир бессмысленного и показушного активизма разом скукожился и поблек на фоне истинных трагедий и настоящего мужества. Добро ведет борьбу со злом. Жизнь воюет со смертью.

На этом фоне тема вроде «гендерного разнообразия» не кажется такой уж важной, какой она выглядела еще пару лет назад… Все познается в сравнении.

Господь посылает нам знаки. Просто мы не умеем их читать. Поэтому нам кажется, что он молчит. Но тот экзистенциальный вызов, который теперь перед нами стоит… Если уж мы и его не видим как знак, что нам надо вернуться к каким-то самым простым и изначальным основам нашего бытия и к самым базовым нравственным истинам, то тогда это значит, что мы абсолютно интеллектуально слепы и безнадежны. Но мне не хочется так думать.

Напротив, я уверен, что наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Альфред Кох, t.me

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