Стало известно, кому из белорусов могут «простить» пеню за долги по коммуналке 10.11.2023, 10:59

В ЖКХ раскрыли информацию.

Белорусы, задолжавшие за жилищно-коммунальные услуги и просрочившие выплату долга в некоторых случаях могут не платить пеню, которая «капает» за каждый день просрочки и порой превышает сумму основного долга в разы. В Минском городском жилищном хозяйстве объяснили, кому и когда пеню могут просто списать.

По действующим правилам, если человек не вносит оплату за ЖКУ в положенный срок — за каждый истекший месяц не позднее 25-го числа следующего месяца — ему ежедневно начисляют пеню в размере 0,3 процента от суммы долга. Если жилец не платит за ЖКУ в течение 6 месяцев, районная администрация может взыскать задолженность через суд.

Как пояснили в Минском городском жилищном хозяйстве, списать пеню могут только по решению районной администрации по согласованию с Минским городским исполнительным комитетом и только в том случае, если человек погасит всю сумму основного долга. Для этого белорусу необходимо обратиться в организацию, которая отвечает за предоставление жилищно-коммунальных услуг (расчетно-справочный центр по месту жительства, товарищество собственников и т.п.), и написать заявление в произвольной форме, указав причину образования задолженности. К заявлению можно приложить справку о доходах, документы, подтверждающие имущественное положение самого гражданина и совместно проживающих членов его семьи (все эти документы организация при необходимости может запросить у госорганов и организаций и самостоятельно).

На вынесение решения организации отводится 20 календарных дней, а проинформировать должника должны в письменном виде в течение пяти дней. Если организация решит списать пеню, в решении должны обязательно быть указаны точная сумма и период, за который производится списание пени. Если же организация решит отказать в списании пени, должно быть указано основание для отказа.

В Минском ЖКХ отметили, что отказ городского исполнительного комитета и районных администрации Минска можно обжаловать — «в порядке, установленном законодательством об административных процедурах».

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