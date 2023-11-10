«Оборот компании через год после основания - более 50 тысяч евро» 2 10.11.2023, 11:10

Как белорусы основали в Польше компанию и стали торговать на Allegro.

Белорус Василий (имя изменено в целях безопасности) открыл в Польше торговую компанию и планировал реализовывать продукцию через местные интернет-площадки. Продажи пошли, но получить вырученные деньги от одной из них компания не может: платёжная система не перечисляет средства, мотивируя это тем, что учредители компании — граждане Беларуси без ВНЖ в Польше. Как так вышло, Василий рассказал MOST.

В Беларуси у Василия тоже был бизнес. Компания существует и сейчас, но как таковой коммерческой деятельности не ведёт.

Бизнес в Польше белорус начал весной 2022 года, на тот момент у него была бизнес-виза C04. А уже летом 2022 года Василий и вся его семья окончательно переехали в Польшу по гуманитарным визам. Некоторое время спустя они подали документы на ВНЖ, но в Варшаве, где живёт семья, рассмотрение таких дел может длиться довольно долго. Пока ВНЖ у Василия нет.

Компания, в которой Василий выступает одним из учредителей, ввозит продукцию, связанную с обслуживанием автомобилей, а также оказывает услуги в этой сфере.

— Фирма исправно платит налоги, развивается и имеет в штате уже трёх человек, не считая учредителей. Оборот через год после основания составил более 50 тыс. евро.

«С Беларусью меня связывает только паспорт»

Одним из каналов продаж должны были стать польские интернет-площадки, прежде всего Allegro. Компания зарегистрировалась там, но вскоре столкнулась с проблемой:

— Торговать-то мы можем, а вот деньги на наш расчётный счёт не перечисляют, хотя фирма у нас польская. Платёжная система Pay, через которую работает эта площадка, объясняет свой отказ тем, что мы — учредители — белoрусы и у нас нет ВНЖ.

Василий рассказывает, что писал в компанию запросы и предоставлял документы о том, что дело о предоставлении ВНЖ в Польше находится на рассмотрении, а сейчас учредители находятся в стране на гуманитарных основаниях. Но на решение это не повлияло.

Василий отдельно подчёркивает: ни структура собственности, ни деятельность польской компании никак не связаны с бизнесом в Беларуси.

— С Беларусью меня связывает только паспорт, — объясняет он.

Василий говорит, что наладить продажи на Allegro через другую платёжную систему невозможно.

Платёжная система аккумулирует деньги и обещает перечислить их после того, как учредители получат карты побыта. Но сроки рассмотрения заявлений о предоставлении ВНЖ затягиваются, а бессрочно замораживать оборотные средства на счёте посредника компания не может.

«Три организации не зарабатывают деньги»

Чтобы решить вопрос, Василий писал даже в структуры Евросоюза, но ответы, которые получила компания, белoрус считает «отписками»: решить проблему по существу не удаётся.

Пока сотрудничество с Allegro заморожено, компания пробует продавать продукцию через другие интернет-каналы: платформу онлайн-объявлений OLX и онлайн-каталог Flagma. Там проблем с перечислением средств не возникает, но Василий говорит, что продукция такого профиля, как у его компании, лучше реализуется через Allegro.

Если бы с этой платформой удалось наладить работу, годовой оборот, по оценкам Василия, мог бы достичь 150–200 тыс. евро.

— В итоге три организации: наша фирма, Allegro и платёжная система Pay — не зарабатывают деньги, приостановив сотрудничество. А мы ведь не просили никаких льгот — только возможность работать, — сетует бизнесмен.

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