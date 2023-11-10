Мультики и война 10.11.2023, 11:17

Какое российское «вундерваффе» так и не добралось до украинского фронта.

Россия применяет в войне против Украины вооружения всех эпох — от новых танков Т-90М и ракет «Кинжал» до гаубиц времен Сталина. Но уже скоро пройдет два года с начала полномасштабного вторжения, а российская армия до сих пор не продемонстрировала в бою многие виды вооружений, о которых кремлевская пропаганда трубила в течение многих лет перед вторжением (а некоторые образцы с помпой демонстрировались Путиным в знаменитых «мультиках» в послании к Федеральному собранию). The Insider вспоминает самые знаменитые образцы путинских «вундерваффе», которые так и не добрались до фронта (или добрались, но в незначительных количествах).

«Гиперзвуковая ракета»

1 марта 2018 года Путин в своем «послании Федеральному собранию» неожиданно начал демонстрировать на экране мультфильмы с неким новым чудо-оружием, которое вот-вот появится у России на вооружении. Некоторые из представленных видов нового оружия были заявлены как гиперзвуковые (то есть способные осуществлять полет в атмосфере со скоростью выше 6000 км/ч и маневрировать с использованием аэродинамических сил). Как оказалось, это было лишь начало мультсериала, который растянулся на годы: в июле 2018 года новая серия на ту же тему была продемонстрирована Минобороны России, в 2019 году Путин опять рассказал о тех же вооружениях Федеральному собранию. В 2020 году он рассказал, что «гиперзвуковое орудие обессмыслило противоракетную оборону США», а в 2021 году пообещал, что гиперзвуковые ракеты морского базирования появятся на вооружении уже в 2022 году. В 2022 году Путин напал на Украину, но и тогда российского гиперзвукового оружия мир так и не увидел.

Спустя год после полномасштабного вторжения, в марте 2023 года Путин заявлял: «У нас в 2014 году не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть». Что же это за оружие и почему Россия его не применяет?

В своих мультфильмах Путин представлял несколько типов гиперзвукового оружия. Один из них — межконтинентальные ракеты «Авангард» — уже якобы стоит на вооружении, но поскольку такое оружие рассчитано на случай ядерной войны, проверить, существует ли оно и правда в природе, не представляется возможным (в мультиках было и другое «стратегическое» оружие — «Буревестник», у которого в качестве двигателя выступает малогабаритная ядерная энергоустановка, но эта ракета не гиперзвуковая и тоже не применима в нынешней войне, так как предназначена для ядерных ударов). Другое гиперзвуковое «вундерваффе» — ракета 3M22 «Циркон», она тоже якобы принята на вооружение и ею якобы оснащен фрегат Северного флота «Адмирал Горшков», но, поскольку ракета противокорабельная, а флота у Украины нет, то и ее в бою никто не увидел. Единственная ракета из путинских мультфильмов, которая годилась для войны в Украине, была ракета воздушного базирования «Кинжал», и ее боевое применение мы действительно увидели. Проблемой «несбиваемой гиперзвуковой» ракеты «Кинжал» стало то, что она оказалась не гиперзвуковой и сбиваемой.

9-C-7760-Э «Кинжал» — российская аэробаллистическая ракета, запускаемая с модифицированных истребителей-перехватчиков МиГ-31К и МиГ-31И, а также со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3М и Ту-160. По сути, «Кинжал» представляет собой не более чем модификацию хорошо известной ракеты комплекса «Искандер», предназначенную для воздушного пуска. «Кинжал» не соответствует современному значению термина «гиперзвуковой ракеты» — хотя и достигает на определенном участке траектории гиперзвуковой скорости (то есть более чем в пять раз превышающей скорость звука), он не способен маневрировать на таких скоростях, в отличие от, например, «Авангарда», якобы уже стоящего на вооружении.

«Кинжал», как и любую баллистическую ракету, действительно сложно сбить большинством систем ПВО, предназначенных для борьбы с менее скоростными целями (вроде самолетов и крылатых ракет). В ходе российского полномасштабного вторжения в Украину военные РФ неоднократно заявляли об успешном применении (1, 2, 3) «Кинжалов» по различным украинским объектам. Ситуация кардинально изменилась после передачи Украине американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Столкнувшись с неудачами во время войны в Персидском заливе, США адаптировали их для борьбы с баллистическими ракетами. В результате после очередного обстрела Киева в ночь на 4 мая мэр города Виталий Кличко позировал с боевой частью «Кинжала» (ее опознали по сходству с обломками ракеты того же типа, упавшей на Ставрополье в сентябре 2022 года). Вскоре ВСУ отчитались о том, что сбили уже шесть «Кинжалов». Российские силы пытались нанести удар по самим ЗРК Patriot, однако в результате оказалась повреждена только одна из машин комплекса, которую удалось восстановить на месте.

Хотя «Кинжалы» оказались совсем не тем, что обещал Путин в своих мультфильмах, они продолжают представлять угрозу из-за ограниченного количества комплексов Patriot. Например, 11 августа украинским средствам ПВО удалось сбить всего одну ракету из четырех, а остальные попали в район аэродрома Коломыя в Ивано-Франковской области.

Своими успехами «Кинжал» во многом обязан поставкам иностранных комплектующих. По данным международной экспертной группы Ермака — Макфола, при производстве ракеты используется не менее 48 иностранных компонентов, преимущественно производства США. Эти компоненты поставляются в Россию через компании, которые, как недавно выяснил The Insider, до сих пор не внесены в иностранные санкционные списки.

Танк Т-14 «Армата»

Перспективный танк «Армата» — пожалуй, наиболее распиаренный российский «долгострой», из-за этого ставший объектом множества шуток и мемов. Разработка универсальной платформы (на базе которой, помимо танка, также предполагалось создать БМП и ремонтно-эвакуационную машину) началась на «Уралвагонзаводе» еще в 2009 году. В российских профильных медиа танк называли «невидимкой» и «машиной сетецентрической войны» с возможностями постоянного обмена данными с другими машинами и подразделениями. Из нововведений по сравнению с советскими моделями можно отметить повышенную защищенность экипажа, который находится не в башне, а в бронекапсуле в носовой части танка, а также комплекс активной защиты «Афганит», способный сбивать противотанковые ракеты на подлете.

Впервые танк продемонстрировали широкой публике на параде на Красной площади в 2015 году (тогда новинка заглохла прямо на репетиции). Планы производства были самые амбициозные: предполагалось поставить в войска 2300 «Армат» до 2020 года. Однако в серийное производстве танк был запущен (если верить «Ростеху») только в конце 2021 года. Отчасти это связано с невозможностью довести до ума принципиально новый двигатель (до «Арматы» все советские и российские танковые двигатели представляли собой развитие двигателя Т-34).

В контексте войны с Украиной «Армата» засветилась только на видео с танкового полигона в Казани, где довольно бодро рассекала по грязи мимо мобилизованных. В апреле 2023 года источник РИА «Новости» сообщил о применении танка в зоне боевых действий «для ведения огня по украинским позициям» — вероятно, имеется в виду популярная в условиях нехватки артиллерии стрельба с закрытых позиций, где танк фактически исполняет роль самоходного орудия. Удивительно, но за последние полгода украинской аэроразведке ни разу не удалось обнаружить невидимую «Армату» — что, пожалуй, подтверждает стелс-качества танка, ведь невозможно же заподозрить источник РИА «Новости» во лжи.

Бронированные боевые машины «Курганец-25»

Подобно тому как «Армата» была призвана заменить в российской армии советские танки, унифицированная платформа «Курганец-25» разработки корпорации «Ростех» должна была прийти на смену привычным БМП и БТР. Разработка платформы велась с начала 2010-х годов. БТР Б-10 и БМП Б-19 на основе «Курганца» также впервые показали в 2015 году вместе с «Арматой».

Среди преимуществ платформы назывались улучшенное бронирование (в том числе противоминное), изоляция экипажа и десанта от боеприпасов и вооружения, комплекс активной защиты и дистанционно управляемый боевой модуль с пушкой или пулеметом (последнее было достаточно давно реализовано, например, на украинском БТР-4).

Однако судьба «Курганца» сложилась не лучше «Арматы». Впервые публике позволили посмотреть на БТР Б-10 вблизи на выставке «Армия-2022». В 2018 году машины только проходили предварительные испытания, а в 2023 году стало известно, что опытно-конструкторские работы не завершены — на платформе пришлось переделывать шасси.

Самоходная артиллерийская установка 2С35 «Коалиция-СВ»

Разработка перспективной самоходной артиллерийской установки началась в 2002 году в ЦНИИ «Буревестник» в ответ на новые образцы артиллерии стран НАТО (такие как американская M109A6 Paladin и немецкая Panzerhaubitze 2000). В ходе проектирования конструкция претерпела значительные изменения — изначально вообще предполагалось, что установка будет иметь сразу два 152-миллиметровых орудия, но потом все-таки остановились на одном.

Особенность «Коалиции-СВ» заключается в полной автоматизации процесса заряжания и наведения, в отличие от многих действующих артиллерийских систем, где эти операции экипаж выполняют вручную. Подобный уровень автоматизации достигнут разве что в шведских колесных САУ Archer, которые недавно были замечены на вооружении ВСУ.

Расчет «Коалиции-СВ» находится в бронекапсуле, откуда и управляет механизмами установки. Кроме того, эта установка способна вести стрельбу в режиме «шквал огня», когда снаряды за счет различной массы заряда и траектории достигают цели одновременно (та же функция реализована в Panzerhaubitze 2000 или российской «Мста-СМ2»). Заявленная дальность стрельбы обычным снарядом составляет 70 км, что существенно превышает этот показатель для большинства современных образцов артиллерии.

Установка стала очередным долгостроем, в 2010 году тогдашний замминистра обороны даже говорил о закрытии опытно-конструкторских работ. Тем не менее разработка продолжилась, и «Коалиция-СВ» дебютировала на публике в ходе все того же парада на Красной площади 9 мая 2015 года. В 2017 году в Минобороны обещали завершить государственные испытания в 2019 году и наладить серийный выпуск с 2020 года.

В 2019 году появилась информация об изготовлении опытной партии установок. Тем не менее эти машины, похоже, не приняли участия во вторжении в Украину. Госиспытания, вопреки обещаниям Минобороны, начались только в декабре 2021 года и длились вплоть до нынешнего октября. В то же время о начале серийного производства сообщили еще в августе — при этом украинский военный эксперт Андрей Тарасенко полагает, что в России отсутствуют заводы, где можно было бы развернуть серийное производство.

Кроме того, Тарасенко критикует «Коалицию-СВ» за «архаичный разведывательный контур» и большое количество «непроверенных даже в мировой практике решений», которые разработчики «запихали» в новую установку. В чем-то с ним согласен и российский провластный эксперт Геннадий Алехин, который отмечает, что «если батареи, дивизионы и самоходные артиллерийские полки гаубиц 2С35 „Коалиция-СВ“ не будут комплектоваться БПЛА как средствами разведки и корректировки огня, замкнутыми в единый разведывательно-огневой контур, функционирующий в режиме реального времени, то в полном объеме использовать высокие тактико-технические характеристики „Коалиции-СВ“ не удастся».

Истребитель Су-57

Новейший Су-57 пропаганда именует истребителем пятого поколения, противопоставляя его американским F-22 и F-35 и китайскому J-20. Впрочем, само определение вызывает у многих сомнения — возможно, это просто маркетинговый ход. Среди качеств таких истребителей называют сверхманевренность, способность поддерживать сверхзвуковую скорость, малую заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазонах, обмен полным набором данных с другими самолетами и системами, улучшенную автоматику пилотажа, возможности ретрансляции связи, обнаружения и целеуказания и т. п.

Но бо́льшая часть таких возможностей в определенной степени имеется и у истребителей предыдущего, четвертого поколения, особенно западных с их интегрированными системами связи. Кроме того, есть определенные сомнения, что Су-57 соответствует заявленным критериям, тем более что в нем до сих пор используется двигатель, разработанный в 2000-х годах, а так называемый «двигатель второго этапа» (который предполагается устанавливать с середины 2020-х) до сих пор «требует доработки».

Несмотря на поставки первых серийных истребителей и сообщения об их участии в сирийском и российско-украинском конфликтах, самолет до сих пор не существует в окончательном, задуманном конструкторами варианте. Хотя разработка стартовала в 2001 году (ранее он был известен как Т-50 или «ПАК ФА»), а первый полет перспективного истребителя был выполнен еще в 2010-м, к 2020 году летные испытания еще продолжались. Справедливости ради стоит отметить, что разработка американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II также была сопряжена с огромными задержками, множественными дефектами и увеличением бюджетов.

Первый крупный контракт на поставку 76 истребителей Су-57 для ВКС РФ был заключен только в 2019 году. Однако первый серийный самолет, который должны были принять на вооружение, разбился в декабре того же года, а первая машина поступила в войска лишь год спустя. Как сообщает американское издание Military Watch Magazine, к 2024 году Россия рассчитывает ввести в строй 22 Су-57. В Объединенной авиастроительной корпорации обтекаемо говорили, что в 2023 году производство Су-57 удалось нарастить в несколько раз, однако цифры по понятным причинам названы не были.

В любом случае эффективность Су-57 на нынешнем этапе российско-украинской войны не вполне очевидна (хотя в марте 2023 года утверждалось, что одному из них удалось сбить украинский фронтовой бомбардировщик Су-24). Спешное оснащение Су-57 крылатой ракетой большой дальности свидетельствует как минимум о том, что, несмотря на заявленную малозаметность, самолет не решаются применять в зоне поражения украинских средств ПВО. Его вероятное будущее — стать платформой для дальнобойного оружия, как сейчас уже применяются Су-34 с планирующими авиабомбами.

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор»

БМПТ — еще один образец относительно современных российских вооружений, который принимал участие в полномасштабной российско-украинской войне практически с самого начала, однако в силу малосерийности не оказал сколько-нибудь заметного влияния на ход боевых действий. Впрочем, здесь сыграли роль и некоторые обнаружившиеся недостатки, и невразумительная тактическая роль инновационной машины.

Концепция отдельной боевой машины для поражения пехоты с противотанковыми средствами на открытой местности и в городской застройке возникла еще в СССР в 1980-х годах. На развитие подобных проектов, очевидно, повлияло ситуативное использование с такой целью самоходных зенитных установок «Шилка» с четырьмя 23-миллиметровыми орудиями в Афганистане и Чечне. Разработки, приведшие к созданию современной БМПТ, велись с середины 90-х годов. Итоговый образец был смонтирован на танковом шасси и имел необитаемую башню с двумя 30-миллиметровыми пушками и пусковыми установками противотанковых ракет «Атака», а также двумя установленными в корпусе автоматическими гранатометами АГ-17Д. Такое разнообразие вооружения потребовало увеличения экипажа до пяти человек.

Необычная машина постоянно подвергалась критике, причем даже в относительно провластных изданиях. Заявлялось, что вооружение башни не дает преимущества перед обычными бронированными боевыми машинами вроде БМП-2 или БТР-82А, а автоматические гранатометы ограничены в действии в силу малоподвижности. Отмечалось, что, несмотря на относительно высокую защищенность машины (БМПТ выполняется на шасси танка Т-90 с динамической защитой «Реликт»), вооружение башни (пушки и противотанковые ракеты) защищено разве что от пуль и мелких осколков. Кроме того, системы управления огнем не дают «Терминатору» преимущества в скорости обнаружения и поражения целей по сравнению с сопровождаемыми танками.

Вероятно, именно описанные недостатки, а также «странная» концепция, не вписывавшаяся в классическую организацию общевойскового боя (где роль поддержки танков выполняет пехота, а танки, в свою очередь, поддерживают пехоту), привели к тому, что в 2010 году (уже после принятия на вооружение) Минобороны отказалось от закупки БМПТ. Однако затем проект реанимировали, и в 2018 году было запланировано отправить в 90-ю танковую дивизию десять машин для проведения испытаний. Чем закончились эти испытания, неизвестно, но к началу полномасштабного вторжения рота БМПТ в 90-й танковой дивизии (официально сформированной в 2021 году) оказалась единственной в российской армии.

В феврале 2022 года БМПТ вместе с остальной техникой 90-й танковой дивизии отправились к границам Украины. Тем не менее «Терминаторы» не были замечены в рядах соединения во время наступления в Черниговской и на северо-востоке Киевской области. Первое появление БМПТ на фронте было отмечено только в мае в районе Северодонецка в начале боев за этот город. Впоследствии «Терминаторы» несколько раз светились в рядах российских войск, в том числе (уже с противодроновым козырьком) в ходе начавшегося в октябре этого года наступления на Авдеевку. По данным проекта Oryx, за время боевых действий как минимум одна БМПТ была уничтожена и еще две получили повреждения.

При этом практически ни в одном видео с участием «Терминаторов» эти машины не выступают в заявленной роли поддержки танков в боевых действиях. Виктор Мураховский (который в 2010 году записал БМПТ вместе с «Коалицией-СВ» в устаревшую технику), комментируя очередное видео применения «Терминатора», недоумевает: «Танки где? Которые в атаке должны поддерживаться БМПТ?» Доходит до применения машин с закрытых позиций — то есть для стрельбы «за горизонт» в качестве импровизированной самоходной артиллерийской установки.

Такое странное использование машин может быть обусловлено упомянутыми выше недостатками. Российские военные хвалят БМПТ за живучесть, однако компоновка башни со слабо защищенными вооружениями должна быть крайне уязвима для FPV-дронов (одна из машин действительно была поражена такими беспилотниками, правда, по сообщению командира БМПТ, их спасли мешки с песком, которые порвались и погасили начавшийся пожар). Кроме того, военный эксперт Райан Макбет отмечал, что у БМПТ при стрельбе «гуляют» стволы обоих орудий, что должно сказываться на точности. Блогер и военнослужащий ВС РФ Андрей Морозов и вовсе описывает стрельбу из двух орудий как «бессмысленный расход снарядов» по сравнению с огнем одной такой же автоматической пушки 2А42, установленной на БМП-2.

Тем не менее, несмотря на выявленные недостатки, производство БМПТ на Уралвагонзаводе по состоянию на 2023 год продолжалось — при этом, как отмечает Андрей Тарасенко, судя по номеру в партии, на конец сентября еще не завершилась сборка шестой машины за год. Таким образом, даже если недостатки «Терминатора» будут устранены и для него все же найдется тактическая ниша, эти машины вряд ли смогут серьезно повлиять на ход войны просто в силу малого количества.

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