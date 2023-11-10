«Шесть тысяч за лекарства и пункцию платили не вы, а государство» 7 10.11.2023, 11:21

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Белоруски, которые делают бесплатное ЭКО, столкнулись с проблемой.

Белорускам, которые решили сделать первое ЭКО за счет государства в минском роддоме № 2, запретят транспортировать их замороженные эмбрионы в другие клиники. С этой осени требуют подписать соглашение, где есть такой пункт. Что происходит? Выясняла «Наша ніва».

С 2021 года у белорусских женщин есть возможность сделать одно ЭКО за счет госсредств. Согласно официальной статистике, с января по октябрь 2023 года в Беларуси было выполнено 1006 циклов экстракорпорального оплодотворения, из которых 410 успешно завершились беременностью.

На всю страну только три учреждения здравоохранения, куда можно обратиться за бесплатной попыткой ЭКО (два из них находятся в столице и одно в Гомеле). Это Гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией «Брак и семья», городской клинический родильный дом №2 города Минска, а также Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя».

Часть женщин после неудачной первой попытки в государственной клинике идет в частную за лучшим сервисом. И забрать эмбрионы в случае смены учреждения здравоохранения очень логичное решение: не нужно будет снова проходить стимуляцию и пункцию — а это значит и оплачивать все это. Но для того же родильного дома это потеря денег, которые можно было бы заработать, проведя вторую и последующие попытки ЭКО уже за деньги самой семьи.

Этой осенью в минском городском роддоме № 2 решили бороться с тем, что потенциальные клиентки уходят, и стали требовать подписать дополнительный договор, где есть пункт «Мы согласны с тем, что замороженные эмбрионы будут использоваться для последующих переносов только в УЗ «ГКРД № 2» и не подлежат транспортировке в другие организации» (это касается только тех, кто приходит именно за бесплатной попыткой ЭКО, остальных на словах пытаются уговорить).

Женщины полагают, что связано это и с тем фактом, что в августе два врача, которые проводили ЭКО, ушли работать в частную клинику — часть клиенток решили, что хотят продолжать работать с ними и заказали транспортировку своих эмбрионов в ту самую клинику.

Как пишет одна из женщин, ей объяснили нововведение, которое мешает распоряжаться своими эмбрионами, так:

«Шесть тысяч за лекарства и пункцию платили не вы, а государство».

У многих новость вызвала возмущение — ведь эмбрионы получены из биологического материала жены и мужа, почему тогда кто-то другой решает, что с ними должно происходить? К тому же, заморозку и хранение эмбрионов семья также оплачивает самостоятельно. Например, чтобы сделать криоконсервацию 1-2 эмбрионов на полгода, нужно отдать около 275 рублей.

В группе будущих мам грустно шутят, что следующим шагом будет то, что в военном билете ребятам начнут пометку делать, что государство оплатило ЭКО. «И будет мальчик служить не 18 месяцев, а 36. Отработка!».

Кто-то считает, что в скором времени государство начнет предлагать парам выкупать свои же эмбрионы, чтобы компенсировать расходы на бесплатное ЭКО.

Но есть и те, кто находит ситуацию вполне нормальной:

«За получение эмбрионов платило государство, а потом вы просто их перевозите и все. Получается для 2-го роддома никакого дохода, одни убытки».

Белоруска обратилась в роддом № 2 и спросила, действительно ли нельзя будет транспортировать эмбрионы в другую клинику, если сделаешь первую бесплатную попытку ЭКО у них.

Ответ был лаконичный:

«Эмбрионы не будут подвергаться транспортировке».

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