«Аленка нервно курит»: в сети высмеяли памятник ликвидированному предателю Стремусову 3 10.11.2023, 11:29

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Оккупанты установили его в Крыму.

В Крыму состоялось открытие памятника погибшему коллаборанту Кириллу Стремоусову, который являлся заместителем председателя оккупационной администрации Херсонской области. У пользователей сети этот очередной российский «арт-объект» вызвал только смех.

Об установке памятника предателю сообщают в российских Telegram-каналах. Сообщается, что на церемонии открытия были гауляйтеры Крыма и Севастополя – Сергей Аксенов и Михаил Развожаев.

Пользователи сети не оценили новую скульптуру в честь погибшего предателя и публикуют ироничные подписи. Так, в соцсети Х люди заметили, что памятник выглядит жалко, многие также отметили сходство с еще одним «арт-объектом» оккупантов – памятником Аленушке в российском Нововоронеже, который в сети прозвали «Аленкой Постапокалипсиса».

«Аленка нервно курит в стороне!»; «Похож на пластикового солдатика"; «Из г*вна и палок, надеюсь»; «Стремный Стремоусов»; «Его еще кто-то помнит»; «Друг Аленушки», – пишут пользователи сети.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения Стремоусов выбрал сторону Российской Федерации. В марте 2022 года он создал коллаборационистский Комитет спасения за мир и порядок, а позже занял должность заместителя главы «военно-гражданской администрации Херсонской области». В Украине Стремоусова официально обвинили в государственной измене и коллаборационизме.

Девятого ноября российские СМИ сообщили о том, что Стремоусов погиб якобы в результате ДТП вблизи Новой Каховки, однако многие считают, что на самом деле российские власти ликвидировали его умышленно.

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